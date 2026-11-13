Grandes estrellas del ciclismo internacional se dan cita en Ciclismo a Fondo dentro de la Semana Grande de Gran Canaria 365

Ciclismo a Fondo, que se celebrará este 22 de noviembre, ha sumado a su cartel a grandes figuras del pelotón profesional internacional. Se encuentran: Maxim Van Gils, Paul Magnier, Paula Blasi, Jan Christen, Elisa Balsamo o Iván García Cortina, todos inmersos en la Semana Grande de Gran Canaria 365.

Ciclismo. Archivo RTVC

La presencia de corredores de primer nivel servirá para «acercar aún más el ciclismo profesional a los participantes de una de las citas más emblemáticas del calendario cicloturista de Canarias», han destacado desde la iniciativa Gran Canaria 365 en un comunicado.

Experiencia única

Su presencia en la salida permitirá a los inscritos «vivir de cerca una experiencia poco habitual», con la posibilidad de compartir algunos kilómetros de recorrido con estos referentes del ciclismo internacional, en un encuentro que refuerza el carácter especial de esta edición de la Gran Fondo Pico de las Nieves – Ciclismo a Fondo, destacan desde la organización.