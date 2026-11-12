La obra tiene un presupuesto de licitación de 400.154,90 euros y tiene un plazo de ejecución previsto de tres meses

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha sacado a licitación las obras de rehabilitación energética de 20 viviendas protegidas de promoción pública situadas en el Residencial Almogarén, en el municipio de Valsequillo, en Gran Canaria.

Viviendas canarias. Archivo RTVC

Para ello el presupuesto base de licitación es de 400.154,90 euros, IGIC incluido. Las obras tienen un plazo de ejecución previsto de tres meses, según ha informado la Consejería regional de Obras Públicas en nota de prensa.

Al respecto, indican que esta intervención corresponde al lote 3 de un expediente que contempla la mejora energética de cinco grupos de viviendas protegidas de promoción pública en Gran Canaria, con un total de 89 inmuebles.

Fondos europeos Next Generation EU

Añade que además de las 20 viviendas de Valsequillo, el contrato incluye 25 del grupo Las Arenillas, en Santa Brígida; 26 viviendas de la Urbanización La Atalaya, en Artenara; diez del grupo Lanzarote, en Valleseco; y ocho viviendas del Residencial Los Lentiscos-I, en Gáldar.

El contrato conjunto cuenta con un presupuesto base de licitación de 1.990.782,82 euros sin impuestos. En cuanto al expediente se ha dividido en cinco lotes uno por cada grupo residencial. Este conjunto esta financiado con fondos europeos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Respecto a las empresas interesadas en concurrir a la licitación podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 16 de noviembre de 2026, a las 15.00 horas. Podrá presentarse través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde también podrán consultar los pliegos y las condiciones del procedimiento.