Las manifestaciones de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife ponen el broche a la huelga general. Las llaves y los llaveros simbolizan una protesta que reclama viviendas para vivir y sueldos que permitan llegar a fin de mes

Varios miles de personas se han manifestado este miércoles por el centro de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife para cerrar la jornada de huelga general y protestar por las dificultades para acceder a una vivienda y unos salarios que, denuncian, no permiten afrontar su coste.

Las llaves y los llaveros se han convertido en uno de los símbolos de las movilizaciones. Los asistentes los han levantado y hecho sonar para visibilizar una reivindicación que resume una de las pancartas de la marcha tinerfeña: «las casas son para vivir, no para especular».

UGT y CCOO han incorporado a la convocatoria las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinas, que hace unas semanas movilizó a miles de personas en acampadas en distintas plazas. No obstante, los representantes sindicales han insistido en que el otro gran motivo de la huelga son «unos salarios de miseria que no permiten vivir».

Miles de personas en las dos capitales

En Las Palmas de Gran Canaria, la manifestación ha partido del parque de Santa Catalina con unos 3.000 asistentes, según la Policía. Los sindicatos confían en que la participación aumente durante el recorrido por el centro de la ciudad hasta la Delegación del Gobierno.

Una nutrida manifestación en Las Palmas de Gran Canaria cierra la jornada, con foco en la vivienda y quejas a políticos y patronal. Europa Press

En Santa Cruz de Tenerife no existe una estimación oficial de asistencia. El Sindicato de Inquilinas considera que la movilización superará «las 10.000 personas» que, según sostiene, participaron en la protesta celebrada en la ciudad tras el desahucio de la anciana Maricarmen en Madrid.

Miles de personas salen a las calles de Santa Cruz de Tenerife por el 11N: «La vivienda nos cuesta la vida». Europa Press

Durante la marcha, los asistentes han coreado consignas como «¿Qué pasa, qué pasa? Que no tenemos casa», en referencia a las dificultades para acceder a una vivienda en las islas.

Los sindicatos reconocen un seguimiento desigual de la huelga

El vicesecretario general de UGT en Canarias, Francisco González, ha reconocido desde la manifestación de Gran Canaria que la huelga ha tenido «un seguimiento dispar», aunque considera que durante toda la jornada se ha vivido en las islas «un ambiente de paro».

González espera que las patronales y los partidos políticos que participan en las elecciones generales hayan tomado nota de las reivindicaciones. «No se puede vivir con salarios tan bajos que no permiten acceder a una vivienda digna», ha señalado.

Por parte de CCOO, su responsable en Gran Canaria, Esther Ortega, ha destacado la incidencia de la huelga en grandes empresas como Global y Correos, pese a lo que ha calificado de «servicios mínimos abusivos».

Sin embargo, Ortega también ha reconocido que la participación ha sido menor en las empresas privadas. A su juicio, muchos trabajadores cobran «salarios de miseria», no pueden permitirse perder un día de nómina y han optado por acudir directamente a las manifestaciones.

El Sindicato de Inquilinas reclama medidas sobre los alquileres

En Tenerife, el portavoz del Sindicato de Inquilinas, David González, ha explicado que la protesta se dirige tanto contra el Gobierno central como contra el Ejecutivo canario.

González ha criticado la política estatal de vivienda y ha calificado al Ministerio de Vivienda de «el ministerio de la mentira». También ha reprochado al Gobierno autonómico que hasta ahora se haya negado a declarar zonas tensionadas para limitar los alquileres en las islas.

Según los datos que maneja el sindicato, los alquileres han aumentado una media del 143 % en Canarias durante los últimos trece años.

La Palma suspende la manifestación por el temporal

En Santa Cruz de La Palma, UGT y CCOO han suspendido la manifestación prevista debido a la situación de alerta meteorológica por fuertes vientos y lluvias intensas que afecta a la isla.

Ambas organizaciones han insistido en que sus reivindicaciones siguen vigentes, pero han explicado que, por responsabilidad, consideran prioritario que los recursos de Protección Civil y emergencias permanezcan disponibles para atender cualquier eventualidad derivada del temporal.

Los sindicatos también han querido evitar desplazamientos de ciudadanos en unas condiciones meteorológicas adversas.

Más de 5.000 asistentes en la manifestación de Lanzarote, según los organizadores

En Arrecife, la manifestación ha partido desde la Casa Amarilla algo antes de lo previsto ante la amenaza de lluvia. La marcha ha recorrido la avenida marítima y el entorno del Charco de San Ginés, donde los participantes han leído un manifiesto.

Durante la movilización, los asistentes han reclamado medidas frente al impacto de las viviendas vacacionales y han exigido a los ayuntamientos que declaren zonas tensionadas para intervenir en el mercado del alquiler.

También han pedido al Cabildo de Lanzarote que destine más recursos a la política de vivienda y al Gobierno de Canarias que asuma sus competencias en esta materia.

Los organizadores, entre ellos la Asamblea por la Vivienda Digna y los sindicatos, cifran la participación en más de 5.000 personas, mientras que la Policía reduce la asistencia a unas 1.500.