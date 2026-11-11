Los sindicatos justifican la decisión por la necesidad de garantizar la disponibilidad de los servicios de emergencia y evitar desplazamientos y concentraciones que puedan poner en riesgo a la población

CCOO y UGT han decidido suspender la manifestación convocada para este miércoles en La Palma con motivo de la huelga general ante las consecuencias que está dejando el paso de la borrasca Charles por la isla.

Unos operarios desatascan unas alcantarilla en Santa Cruz de La Palma. EFE/ Luis G Morera

En un comunicado conjunto, ambas organizaciones explican que han adoptado esta decisión para facilitar el trabajo de los efectivos de seguridad, protección civil y servicios de emergencia, que deben estar plenamente disponibles para atender las necesidades de la población.

«Consideramos que los efectivos de seguridad, protección civil y servicios de emergencia deben estar plenamente disponibles para atender las necesidades de la población, prestar auxilio allí donde sea necesario y hacer frente a las consecuencias de esta situación excepcional. Asimismo, queremos evitar desplazamientos y concentraciones que puedan poner en riesgo a la ciudadanía o dificultar las labores de los servicios de emergencia», detallan.

Una palmera derribada por el viento en la capital palmera. EFE/ Luis G Morera

Una decisión que no ha sido fácil

Los sindicatos reconocen que la suspensión no ha sido una «decisión fácil», especialmente después de «semanas de trabajo, esfuerzo, compromiso y una extraordinaria respuesta ciudadana» para preparar la convocatoria.

Por este motivo, CCOO y UGT trasladan su «más sincero agradecimiento» a todas las personas que han mostrado su apoyo, participación y colaboración durante el proceso de organización de la movilización.

Las reivindicaciones siguen vigentes

Ambas organizaciones subrayan que la suspensión de la protesta no supone renunciar a sus reivindicaciones ni abandonar la lucha sindical.

«La suspensión de esta manifestación no significa renunciar a nuestras reivindicaciones, ni abandonar nuestra lucha. Las razones que nos han llevado a convocar esta movilización siguen plenamente vigentes. Hoy, por responsabilidad, toca priorizar la seguridad y la solidaridad con quienes más lo necesitan», indican en el comunicado.