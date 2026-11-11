La huelga general por la vivienda y los salarios dignos ha comenzado desde bien temprano en las islas con piquetes informativos y movilizaciones

Imagen de las movilizaciones en Santa Cruz de Tenerife. RTVC/Gema Padilla

Arranca la huelga general, convocada por las organizaciones sindicales, para exigir mejoras salariales, soluciones frente al encarecimiento de la vida y medidas que faciliten el acceso a la vivienda.

Imagen de las movilizaciones en Santa Cruz de Tenerife. RTVC/Gema Padilla

De madrugada comenzaron en las islas los primeros piquetes informativos y a esta hora continúan en muchos puntos de Canarias. Esos piquetes se han dado principalmente en sectores con mayor presencia sindical como Mercalaspalmas, puertos de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote así como en estaciones de guagua.

Intervención de Gema Padilla en BDC desde la estación de guaguas de La Laguna, Tenerife

Estos piquetas han logrado, según los huelguistas, paralizar en parte el tráfico, ralentizar la salida de camiones y que los trabajadores se sumen a la huelga.

Intervención de Isaías Santana en BDC desde Maspalomas, Gran Canaria

Durante esta jornada de huelga general se han establecido servicios mínimos. En el caso de las comunicaciones aéreas, estos servicios mínimos oscilan entre el 56% y el 74% según el aeropuerto. Derivado de esta situación, han sido cancelados seis vuelos hasta las 8.30 horas, de las 1.176 operaciones programadas, según Aena

De esas cancelaciones, tres corresponden al aeropuerto de Gran Canaria y otras tres al aeropuerto de Tenerife sur. Los dos aeropuertos con más tráfico del archipiélago.

Las movilizaciones, según las organizaciones sindicales responsables de la convocatoria, se llevarán a cabo en distintos puntos de las islas.

En Santa Cruz de Tenerife la manifestación partirá a partir de las 17:30 horas de la Plaza Weyler y se dirigirá hacia la Presidencia del Gobierno.

En Las Palmas de Gran Canaria comenzará a las 18.00 horas y el recorrido irá desde el Parque Santa Catalina hasta la Delegación del Gobierno.