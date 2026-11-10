El archipiélago también encabeza los índices de incapacidad temporal, con un 8,4 %, según el último informe de The Adecco Group Institute, correspondiente al segundo trimestre de 2026

La tasa de absentismo laboral en España alcanzó el 7,76 % durante el segundo trimestre de 2026. Esto supone un incremento de algo más de una décima respecto al trimestre anterior y de casi tres décimas en comparación con el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, Canarias registró el porcentaje más elevado del país, con un 9,6 %. Todo, según el último informe trimestral sobre absentismo elaborado por The Adecco Group Institute.

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El archipiélago también encabezó las estadísticas autonómicas de incapacidad temporal (IT), con una tasa del 8,4 %, por delante de Asturias (8,1 %) y País Vasco (7,3 %). Ambos indicadores sitúan a Canarias a la cabeza de las comunidades con mayor incidencia de ausencias laborales.

El absentismo estatal alcanza uno de sus registros más elevados

El informe señala que la tasa media nacional se encuentra 2,26 puntos porcentuales por encima del nivel previo a la pandemia, registrado en 2019. Este dato constituye el tercero más elevado de los últimos treinta trimestres. Solo superan esta cifra el segundo trimestre de 2020, coincidente con el confinamiento, cuando alcanzó el 8,83 %, y el cuarto trimestre de 2025, con un 7,78 %.

En el conjunto del primer semestre de 2026, la media se situó en el 7,69 %, por encima del promedio anual de 2025 (7,61 %), ejercicio que ya había marcado el máximo histórico.

El estudio atribuye el 60 % del incremento interanual del absentismo a las bajas por incapacidad temporal. En este sentido, la tasa pasó del 5,88% al 6,04 %, un aumento de 0,16 puntos porcentuales. El resto correspondió al componente parcialmente gestionable (NO-IT), que subió una décima, hasta el 1,72 %, y representó el 22,2 % del absentismo total. Respecto al trimestre anterior, este último indicador apenas experimentó variaciones, por lo que el aumento se concentró fundamentalmente en la incapacidad temporal.

La industria lidera el absentismo por sectores

La industria presentó la mayor tasa de absentismo por sectores, con un 8,32 %, tras aumentar 0,28 puntos porcentuales en términos interanuales. Le siguieron los servicios, con un 7,79 % y un incremento de 0,25 puntos.

La construcción registró el porcentaje más bajo, con un 6,3 %, aunque también experimentó el mayor deterioro interanual, con una subida de 0,38 puntos porcentuales.

En cuanto a la incapacidad temporal, la industria volvió a situarse a la cabeza, con un 6,32 %, seguida de los servicios (6,06 %) y la construcción (5,17 %).

Por actividades económicas, las mayores tasas de ausencia laboral correspondieron a «Actividades postales y de correos» (13,26 %). A estas cifras les siguen «Servicios a edificios y actividades de jardinería» (12,83 %) y «Actividades de juegos de azar y apuestas» (12,60 %). En el extremo contrario se situaron «Actividades relacionadas con el empleo» (2,70 %), «Actividades jurídicas y de contabilidad» (3,58 %) y «Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática» (3,95 %).

Canarias y Asturias encabezan las cifras autonómicas

La evolución del absentismo empeoró en 13 de las 17 comunidades autónomas respecto al segundo trimestre de 2025. País Vasco (9,5 %) y Castilla-La Mancha (7,3 %) mantuvieron sus registros, mientras que Galicia (8,8 %) y Cantabria (9,1 %) consiguieron reducir sus tasas, con descensos de 0,1 y 0,8 puntos porcentuales, respectivamente.

Canarias encabezó la clasificación nacional con un 9,6 %, tras aumentar tres décimas en un año. Le siguieron Asturias y País Vasco, ambas con un 9,5 %. Asturias experimentó uno de los mayores incrementos interanuales, con ocho décimas, el mismo avance que Extremadura.

En el extremo opuesto se situaron Baleares, con un 5,9 %; Madrid, con un 6,8 %, y La Rioja, con un 6,9 %. Todas estas comunidades registraron aumentos respecto al mismo trimestre del año anterior, aunque se mantuvieron por debajo de la media nacional.

La clasificación por incapacidad temporal volvió a situar a Canarias en primera posición, con un 8,4 % y un incremento de tres décimas. Asturias alcanzó el 8,1 %, tras experimentar el mayor repunte autonómico, con 1,1 puntos porcentuales, mientras que País Vasco registró un 7,3 %, dos décimas menos que un año antes. Las tasas más bajas correspondieron a Baleares (4,7 %), Madrid (5,2 %) y La Rioja (5,3 %).

Los accidentes laborales mortales descienden un 12,2% en jornada

En materia de siniestralidad laboral, el informe recoge una incidencia de 213 accidentes durante la jornada por cada 100.000 afiliados al mes, un 0,2 % menos que en el segundo trimestre de 2025.

Sin embargo, el número total de accidentes laborales con baja aumentó un 2,36 %, hasta alcanzar los 160.020 casos. De ellos, 137.059 ocurrieron durante la jornada laboral, un 2,26 % más, mientras que los accidentes in itinere sumaron 22.961, con un incremento del 2,99 %.

Los accidentes mortales durante la jornada descendieron un 12,20 %, al pasar de 164 a 144 fallecidos. En cambio, los fallecimientos en desplazamientos al trabajo aumentaron un 18,92 %, hasta alcanzar las 44 víctimas, frente a las 37 del mismo periodo del año anterior.

Los infartos, derrames cerebrales y otras causas naturales constituyeron el principal motivo de muerte durante la jornada laboral, con 54 casos, un 21,74 % menos. Por el contrario, los fallecimientos por atrapamientos, aplastamientos y amputaciones aumentaron un 47,62 %, al pasar de 21 a 31.

Por sectores, las muertes durante la jornada descendieron en la industria (42,31 % menos, hasta 15 fallecidos), el sector agrario (28,57 % menos, también hasta 15) y los servicios (7,04 % menos, con 66 víctimas). La construcción fue el único sector que registró un aumento, con un 4,35 % más y un total de 48 fallecidos.

En el desglose autonómico, Navarra presentó la mayor incidencia de accidentes durante la jornada, con 333 siniestros por cada 100.000 afiliados al mes, un 9 % más que en el mismo periodo de 2025. Le siguieron Baleares, con 313 casos (+0,2 %), y La Rioja, con 263 (+2,6 %).

La Comunidad de Madrid registró la menor incidencia, con 158 accidentes por cada 100.000 afiliados al mes (-1,3 %), seguida de Cataluña, con 198 (+1,7 %), y Galicia, con 202 (-1,5 %).