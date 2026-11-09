Canarias lanza una campaña para frenar las infecciones sexuales

La iniciativa se desarrollará del 9 al 29 de noviembre bajo el lema «¡Rompe la cadena! ¡Frena las Infecciones de Transmisión Sexual!». Los datos de 2025 reflejan 2.429 casos de clamidia, 1.570 de gonorrea y 683 de sífilis, aunque esta última mantiene una tendencia descendente

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha puesto en marcha una nueva campaña para prevenir las infecciones de transmisión sexual (ITS), promover el uso del preservativo y concienciar sobre la importancia del diagnóstico precoz y el tratamiento. La iniciativa se difundirá entre el 9 y el 29 de noviembre en todo el archipiélago, a través de televisión, radio, medios digitales y publicidad exterior.

Cartel de la campaña de la Dirección General de Salud Pública Salud Pública referente a las ITS

Bajo el lema «¡Rompe la cadena! ¡Frena las Infecciones de Transmisión Sexual!», la campaña recuerda que cualquier persona que mantenga relaciones sexuales sin protección puede contraer una ITS. Salud Pública advierte de que muchas de estas infecciones no presentan síntomas en sus primeras fases, lo que facilita que se transmitan sin que las personas afectadas sepan que están infectadas.

Más de 4.600 casos de las tres principales ITS en 2025

Los últimos datos de vigilancia epidemiológica, correspondientes a 2025, reflejan 2.429 casos confirmados de clamidia, 1.570 de gonorrea y 683 de sífilis en Canarias. Las cifras muestran una evolución desigual de las tres infecciones, con aumentos más moderados de gonorrea y clamidia y una reducción de los diagnósticos de sífilis.

La infección por clamidia presenta la mayor incidencia, con una tasa de 108,05 casos por cada 100.000 habitantes. El 50,9 % de los diagnósticos corresponde a mujeres y el 49,1 % a hombres. El grupo de edad más afectado es el de 15 a 24 años, con 1.050 casos, seguido del comprendido entre los 25 y los 34 años, con 873.

Aunque la clamidia alcanza su máximo histórico, el crecimiento interanual se ha moderado considerablemente: pasó del 58,6 % en 2024 al 14,1 % en 2025.

Por su parte, la gonorrea suma 1.570 casos y registra una tasa de 69,78 por cada 100.000 habitantes. Los hombres concentran el 77,5 % de los diagnósticos, con 1.216 casos, frente a los 354 registrados en mujeres. El grupo más afectado entre los hombres es el de 25 a 34 años, con 490 casos, mientras que entre las mujeres destaca el tramo de 15 a 24 años, con 170.

La gonorrea mantiene una tendencia ascendente, aunque a un ritmo más moderado que en ejercicios anteriores, lo que, según Salud Pública, podría indicar una fase de amortiguación de la curva epidémica.

La sífilis mantiene dos años de descenso

La sífilis contabilizó 683 casos en 2025, con una tasa de 30,36 por cada 100.000 habitantes. El 83,3 % de los diagnósticos correspondió a hombres, con 569 casos, mientras que las mujeres representaron el 16,7 %, con 114.

El grupo de edad más afectado entre los hombres fue el de 25 a 34 años, con 158 casos. En las mujeres destacó el tramo de 15 a 24 años, con 38 diagnósticos. La edad media de las personas afectadas se situó en 38 años.

A diferencia de las otras dos infecciones, la sífilis consolida la tendencia descendente iniciada en 2024. Salud Pública relaciona esta evolución con la intensificación de las estrategias de cribado y el tratamiento precoz en poblaciones clave.

La población joven, entre los principales grupos de atención

La campaña se dirige a todas las personas sexualmente activas, aunque presta especial atención a la población joven, uno de los grupos más afectados por estas infecciones. También contempla a las personas adultas mayores, entre quienes se observa un incremento de las ITS, y a los hombres gais, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres (GBHSH), colectivos en los que se registra una mayor incidencia de determinadas infecciones.

Salud Pública señala varios factores que favorecen la transmisión, entre ellos la reducción del uso del preservativo, la falta de percepción del riesgo y el consumo de alcohol y otras drogas, que pueden propiciar prácticas sexuales sin protección.

También apunta al inicio temprano de las relaciones sexuales, el aumento de su frecuencia y del número de parejas, así como a la influencia de las redes sociales y el acceso a la pornografía. A estos factores añade la falta de educación sexo-afectiva reglada y la persistencia de ideas equivocadas sobre las vías de transmisión y las formas de prevención.

La Administración autonómica advierte asimismo de que el estigma asociado a estas infecciones puede dificultar que las personas, especialmente las más jóvenes, hablen sobre su salud sexual y acudan a los centros sanitarios. En muchos casos, recurren a las redes sociales o al consejo de otras personas para identificar posibles síntomas, lo que puede retrasar el diagnóstico y el tratamiento.

Preservativo, pruebas diagnósticas y educación sexual

La iniciativa se articula en torno a tres objetivos: fomentar comportamientos sexuales responsables, promover las pruebas diagnósticas ante cualquier sospecha de riesgo y recordar que las decisiones sobre salud sexual afectan tanto a la persona como a sus parejas y al conjunto de la comunidad.

Entre las líneas de trabajo de la Dirección General de Salud Pública figuran facilitar el acceso al preservativo, ampliar el diagnóstico precoz y reforzar las estrategias de cribado tanto en Atención Primaria como en los recursos comunitarios. En este último ámbito destaca el Programa de Detección Precoz de VIH e ITS mediante pruebas rápidas en organizaciones no gubernamentales.

La Consejería también contempla la formación de profesionales sanitarios y acciones de educación para la salud dirigidas a la población, además de medidas para combatir el estigma social asociado a las ITS.

Salud Pública insiste en que la información sobre prevención, transmisión, síntomas y tratamiento debe adaptarse a la edad, el contexto sociocultural, la orientación sexual y la identidad de género de cada persona. El objetivo es favorecer el acceso a las pruebas y los tratamientos y promover relaciones sexuales seguras, libres de coacción, discriminación y violencia.