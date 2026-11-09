EN DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno

Un portavoz del Ejecutivo canario informará en rueda de prensa sobre los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en su reunión semanal

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, asiste en Santa Cruz de Tenerife a la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Posteriormente, un portavoz del Ejecutivo canario informará en rueda de prensa sobre los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en su reunión.

Junto al portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, también comparecerá la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto.