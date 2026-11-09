Clavijo anuncia un documento con una serie de reivindicaciones al Estado ante la crisis migratoria

Fernando Clavijo ha reclamado al Gobierno de España que refuerce los medios humanos y materiales destinados a atender la llegada de migrantes al archipiélago, especialmente a la isla de El Hierro

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante la entrevista en el programa ‘Buenos días, Canarias’, de Televisión Canaria

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado al Gobierno de España que refuerce los medios humanos y materiales destinados a atender la llegada de migrantes al archipiélago, especialmente en El Hierro, ante el incremento de la presión migratoria. En una entrevista en el programa ‘Buenos días, Canarias’, de Televisión Canaria, ha advertido de que el Estado no ha dispuesto los recursos necesarios para afrontar una situación que, según ha señalado, el Ejecutivo autonómico lleva meses anticipando.

Clavijo ha recordado que el Gobierno canario ya había alertado de las posibles consecuencias de la aplicación del nuevo Pacto Migratorio y de Asilo de la Unión Europea, así como de las repercusiones que podría tener la situación en Ceuta sobre la ruta migratoria hacia Canarias. «Se nos tachó de alarmistas y de tratar de generar una falsa polémica», ha afirmado. Según ha explicado, las advertencias tenían como objetivo conseguir los medios necesarios para responder a una situación que finalmente se está produciendo.

Personal sanitario

Entre las principales necesidades, el presidente ha señalado el refuerzo del personal sanitario. Ha explicado que es necesario atender el triaje de los migrantes en La Restinga, el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés y a la propia población de El Hierro, además de asistir a las personas que llegan en condiciones delicadas y que, en algunos casos, necesitan ser trasladadas al hospital o evacuadas en helicóptero.

También ha cuestionado la falta de dimensionamiento de las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como las condiciones del CATE de San Andrés, donde, según ha denunciado, los migrantes tienen que ser atendidos «entre ratas y fango y agua». A ello ha sumado la necesidad de mejorar las instalaciones del muelle de La Restinga para garantizar la continuidad de su actividad.

«Hay cuestiones que tres años y pico después es difícil de explicar por parte del Estado, pero podemos mirar hacia atrás o podemos intentar corregir», ha señalado, al tiempo que ha defendido la necesidad de aprovechar el actual momento para mejorar la coordinación institucional.

Un documento con reivindicaciones al Estado

Clavijo ha avanzado que el Consejo de Gobierno de este lunes aprobará un documento con una serie de solicitudes al Ejecutivo central, elaborado después de una reunión celebrada el domingo con los portavoces de las formaciones políticas que integran el Pacto Migratorio.

Entre las medidas figura la instalación de un hospital de campaña que permita aliviar la presión sobre el personal del Servicio Canario de Salud, así como el refuerzo de los recursos sanitarios. El Gobierno autonómico también solicitará a las instituciones europeas que Canarias pueda incorporarse al mecanismo de emergencia que está articulando la Unión Europea y que se active Frontex.

Otra de las peticiones pasa por garantizar que las derivaciones de migrantes se produzcan de manera adecuada para evitar que el archipiélago, y especialmente El Hierro, se convierta en «un centro de retención gigante».

Asimismo, el presidente plantea la creación de un órgano de coordinación interministerial o una junta de seguridad que, mientras dure este periodo de mayor intensidad migratoria, celebre reuniones semanales para compartir información y articular una respuesta conjunta.

El documento incluirá también medidas compensatorias para los vecinos de La Restinga y del conjunto de El Hierro, entre ellas planes de empleo y bonificaciones fiscales que deberán acordar el Estado y Canarias.

Por último, Clavijo reclamará la modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para corregir las lagunas jurídicas que, según ha explicado, permiten que algunas personas que han cometido delitos graves en alta mar puedan quedar impunes.

Canarias reclama garantías para los fondos europeos

Durante la entrevista, el presidente también se ha referido al próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea para el periodo 2028-2034, que, según ha denunciado, no garantiza los recursos destinados a las regiones ultraperiféricas (RUP), ni los programas específicos como el Posei y los fondos de cohesión.

Clavijo ha recordado que la propuesta se rechazó por el Parlamento Europeo y ha criticado que el nuevo planteamiento tampoco incluya garantías sobre la financiación de estos territorios. Además, ha mostrado su rechazo a que los fondos se canalicen a través de los Estados miembros, que serían los encargados de distribuirlos, en lugar de mantener una relación directa con las instituciones europeas.

El presidente ha explicado que Canarias lleva más de un año solicitando que se reciban a los representantes de las RUP antes de la celebración de un Consejo Europeo, como ya ocurrió en 2018.

La fecha que se ha marcado el Ejecutivo canario para conseguir ese encuentro es el próximo 17 de diciembre, con el objetivo de trasladar junto a los jefes de Gobierno de Francia, Portugal y España, la necesidad de garantizar la ficha financiera de las regiones ultraperiféricas.

Clavijo ha advertido de que la propuesta presupuestaria impulsada durante la Presidencia irlandesa del Consejo de la UE contempla una reducción de entre el 8% y el 9% del presupuesto comunitario. En ese contexto, ha defendido que mantener la financiación específica de las RUP supondría un logro para Canarias ante la previsible reducción de los recursos europeos.