En una comunicación conjunta a la presidenta de la CE, Úrsula von der Leyen, y al presidente rotatorio del Consejo de la UE, Micheál Martin; firmada por Pedro Sánchez, Emmanuel Macron y Luis Montenegro, se pone el énfasis en la defensa de las RUP, sus singularidades y su valor geoestratégico

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. Imagen portal web de la Unión Europea

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que los máximos responsables de los gobiernos de España, Francia y Portugal, “han sido claros” en una carta recientemente enviada a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y al presidente rotatorio del Consejo de la Unión Europea, Micheál Martin, donde “reclaman el mantenimiento de la ficha financiera de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) en el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034”.

Además, el ministro ha destacado que la misiva representa “una contundente defensa de las singularidades de Canarias, de su financiación y del restablecimiento del POSEI, defendiendo a su vez que, si hubiera planes nacionales, se cuente con fondos específicos”.

Defensa de la singularidad de Canarias

En un comunicado, Torres considera que esta misiva conjunta firmada por Pedro Sánchez, Emmanuel Macron y Luis Montenegro “manifiesta una contundente defensa de Canarias por parte del Gobierno de España”. Para el ministro de Política Territorial, la carta supone también “un paso importantísimo para preservar y proteger las singularidades de Canarias, como única RUP española”, como se viene defendiendo en todas las comunicaciones oficiales en las que ha participado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática desde diciembre de 2025 junto a los ministerios de Exteriores, Hacienda, Agricultura o Vivienda.

La carta enviada por los tres países europeos con territorios ultraperiféricos destaca el valor geoestratégico de estas regiones, pero

también ahonda en sus singularidades recogidas en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El texto conjunto pone en valor la estrategia RUP adoptada el pasado 10 de septiembre, e incide en que las políticas de la Unión Europea deben reflejar las especificidades de estos territorios, para lo cual es necesario brindar el máximo apoyo al Paquete Ómnibus de simplificación para las Regiones Ultraperiféricas.

En ese sentido, Torres considera que “este es el mejor camino para seguir reivindicando el mejor Marco Plurianual para las Regiones Ultraperiféricas” y concluye que la carta de los tres mandatarios europeos “muestra un compromiso indiscutible” con estos territorios y contiene argumentos “contundentes” para la defensa de Canarias y el mantenimiento de sus singularidades “como parte fundamental de la Europa del presente y del futuro.»