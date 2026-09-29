Las condiciones del mar favorecen los desplazamientos de los migrantes en la ruta canaria y La Restinga concentra la mayor parte de las llegadas de las islas Canarias

Las condiciones del mar, más favorables en esta época del año, están facilitando los desplazamientos en la ruta migratoria hacia Canarias. Más de un millar de personas han llegado a las islas en embarcaciones precarias durante la última semana, después del descenso registrado en la ruta durante los primeros meses del año. El Hierro concentra la mayor parte de estas llegadas, con ocho embarcaciones y unas 1.050 personas.

Solo este lunes, tres cayucos trasladaron a 517 migrantes hasta La Restinga, lo que llevó al límite la capacidad del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés.

803 personas durante septiembre

En cuanto a Lanzarote, 12 embarcaciones han dejado a 803 personas durante septiembre, mientras que Gran Canaria ha registrado una llegada con 44 migrantes. Las derivaciones a centros con mayor capacidad permiten descongestionar estos recursos y atender a las personas llegadas al Archipiélago.

Más de un millar de migrantes llegan a Canarias en una semana. EFE

Además, el repunte plantea ahora la incógnita de si se trata de un episodio puntual o del inicio de un cambio de tendencia en la ruta canaria. El Gobierno de Canarias reconoce que todavía no puede determinar si estas llegadas anticipan una mayor intensidad migratoria durante los próximos meses y reclama capacidad de respuesta y recursos para hacer frente a un fenómeno que ya no define únicamente como una crisis, sino como un contexto migratorio.