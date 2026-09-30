‘La Retranca’ aborda este jueves las movilizaciones por la Vivienda y el estado del Turismo en Canarias

El programa, que estará presente en las acampadas impulsadas por el Sindicato de Inquilinas, contará con el testimonio de una canaria con una situación similar a la sufrida por Maricarmen, la mujer desahuciada en Madrid

El programa de ‘La Retranca’ de Televisión Canaria seguirá de cerca este jueves 1 de octubre, a partir de las 22:30 horas, la última hora sobre las movilizaciones por la crisis de la Vivienda, con las acampadas que se desarrollan en la Puerta del Sol, en Madrid, y la Plaza de la Feria, en Las Palmas de Gran Canaria. Presentado por Mayer Trujillo y Marta Rodríguez, el espacio contará con el testimonio de una canaria que vive una situación similar a la sufrida por Maricarmen, la octogenaria madrileña que fue desahuciada en Madrid y se ha convertido en símbolo de las movilizaciones. Además, se abordará el estado actual del Turismo en Canarias.

A la izquierda, acampada en la plaza de La Feria, en Las Palmas de Gran Canaria. A la derecha, acampada en la plaza del Sol, en Madrid.

En la mesa de debate estarán los periodistas Lourdes Santana, Natacha Llarena y Francisco Pomares, además del vicesecretario de Organización y Comunicación de UGT Canarias, Héctor Fajardo, quienes analizarán los dos decretos leyes aprobados por el Gobierno que deberán someterse al trámite de convalidación este viernes por el Congreso de los Diputados.

El modelo turístico, a debate

Otro de los asuntos sobre que analizará este jueves ‘La Retranca’ es la situación de la industria turística, su modelo actual y la estrategia de cara a los próximos años. La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, analizará en plató los principales retos del sector y las demandas de numerosos colectivos y ciudadanos.

A su vez, la presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, Maribe Doreste, analizará la negativa del Gobierno a la modificación legislativa que según dice aliviaría a las miles de personas sancionadas por vivir en zonas dedicadas al uso turístico.

Gentrificación, cuando el barrio pierde su identidad

Una de las derivadas de la presión turística es el proceso de gentrificación que viven muchas zonas de Canarias, donde el residente está siendo desplazado por el aumento del precio de los alquileres y de la vivienda vacacional. Moisés Simancas, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna, aportará su punto de vista y medidas que podrían ayudar a revertir la situación.

Como cada jueves, ‘La Retranca’ podrá seguirse en directo en TV Canaria, así como en su canal de Youtube, en La Radio Canaria y a través de los perfiles de las redes sociales del propio programa: en Instagram, @la_retranca_; en X, @LaRetrancaTVC; y en TikTok, @la.retranca.