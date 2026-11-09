Once cayucos con unos 1.158 migrantes han llegado a Canarias durante el fin de semana, en el que la mayor parte de las embarcaciones han sido localizadas en las proximidades de El Hierro. La isla afronta nuevas operaciones de rescate mientras se acumulan los cayucos vacíos en sus muelles

La jornada de este lunes vuelve a complicarse en aguas de El Hierro, donde Salvamento Marítimo mantiene activas varias operaciones de rescate de embarcaciones localizadas al sur de la isla. Los cayucos se encuentran a unas cuatro y siete millas de la costa y, según las primeras estimaciones, uno de ellos podría transportar alrededor de 50 personas, aunque todavía no existe confirmación oficial sobre el número de ocupantes.

Informan: Eduardo Pulido / Sara Pérez

Los primeros migrantes que han llegado a la isla presentan, en principio, un buen estado de salud. De hecho, ninguno ha necesitado traslado al Hospital Insular de Valverde, según la información facilitada desde el lugar de los desembarcos.

Nuevos rescates y traslados a los puertos de la isla

A primera hora de la mañana ya se había informado de la presencia de un segundo cayuco a unas siete millas al sur de El Hierro. Salvamento Marítimo ha movilizado una embarcación para trasladarlo hasta el puerto de La Estaca, en lugar de al muelle de La Restinga, donde habitualmente se concentran buena parte de estas llegadas.

A esta operación se suma un nuevo rescate de otra embarcación localizada en aguas próximas a la isla. La evolución de los acontecimientos ha elevado así el número de operaciones en marcha durante una mañana en la que los servicios de emergencia continúan pendientes de la llegada de nuevas embarcaciones.

Imagen de archivo. Antonio Sempere / Europa Press

Una grúa portátil para despejar el muelle de La Restinga

Mientras continúan los rescates, el muelle de La Restinga intenta recuperar espacio para atender las nuevas llegadas. La avería de la grúa habitual había dificultado la retirada de los cayucos vacíos, que se acumulan en las instalaciones portuarias y ocupan buena parte de la zona de atraque.

Para solucionar el problema, ha llegado al muelle una grúa portátil que permitirá sacar del agua las embarcaciones y liberar espacio. La acumulación de cayucos no solo complica la operativa de los rescates, sino que también afecta a la actividad económica del núcleo costero, especialmente al trabajo de los pescadores y los clubes de buceo.

1.158 migrantes en once cayucos durante el fin de semana

La actividad de este lunes llega después de un fin de semana especialmente intenso en la ruta migratoria hacia Canarias. Un total de once cayucos y unos 1.158 migrantes han arribado al archipiélago, según los datos facilitados por Salvamento Marítimo y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Del conjunto de embarcaciones, una llegó al puerto de Los Cristianos, en Tenerife; otra fue localizada en aguas próximas a Lanzarote y las nueve restantes fueron avistadas cerca de El Hierro.

La última embarcación del balance alcanzó las costas canarias a última hora del domingo. Salvamento Marítimo rescató a 75 personas en aguas próximas a Tenerife y las trasladó hasta el muelle de Los Cristianos.

Tres rescates durante la mañana del domingo

Durante las primeras horas del domingo, Salvamento Marítimo rescató tres cayucos con unos 286 migrantes a bordo en aguas próximas a El Hierro.

La salvamar Acrux escoltó hasta el puerto de La Estaca una embarcación con más de un centenar de personas. Previamente, el centro de control de Tenerife había movilizado a la salvamar Diphda tras localizar un cayuco a una milla de La Restinga, con unas 80 personas de origen subsahariano.

La salvamar Acrux rescató también otra embarcación con 106 migrantes de origen subsahariano, entre ellos dos mujeres y cuatro menores, que desembarcaron en el puerto de La Restinga.

Siete embarcaciones y 797 migrantes el sábado

La jornada del sábado dejó otras siete embarcaciones y alrededor de 797 migrantes llegados a Canarias. Una de ellas alcanzó Lanzarote con 133 personas a bordo, entre ellas diez mujeres y cinco menores. La guardamar Polimnia trasladó a todos los ocupantes hasta el puerto de Arrecife.

En aguas de El Hierro, el centro de control de Tenerife coordinó la escolta de dos embarcaciones que navegaban a unas once millas náuticas de La Restinga. La patrullera Río Guadiato de la Guardia Civil y la guardamar Urania participaron en el operativo. Uno de los cayucos transportaba a 44 personas y el otro a 68 migrantes.

Posteriormente, los servicios de rescate atendieron otras tres embarcaciones, con 67, 106 y 164 personas a bordo, respectivamente. Todos sus ocupantes desembarcaron en el puerto de La Restinga.

El dispositivo del sábado concluyó durante la noche con una nueva intervención de la salvamar Diphda, que escoltó hasta la costa a 215 migrantes, entre ellos diez mujeres y cuatro menores, cuando el cayuco se encontraba a unas nueve millas náuticas de La Restinga.