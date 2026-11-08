El cayuco fue localizado a unas nueve millas de La Restinga y entre sus ocupantes había diez mujeres y cuatro menores

Desembarcan en El Hierro 215 migrantes que viajaban en un cayuco. EFE

Un total de 215 personas, entre ellas diez mujeres y cuatro menores, desembarcaron en las últimas horas en el muelle de La Restinga, en El Hierro, y las asistieron Salvamento Marítimo.

El cayuco se localizó a unas nueve millas de la costa después de que la Guardia Civil alertara a través del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE). La salvamar Diphda se desplazó hasta la embarcación y la escoltó hasta el puerto, donde recibió el apoyo de la salvamar Navia.

Este nuevo desembarco se produce después de una jornada de intensa actividad migratoria en Canarias. Durante el sábado, Salvamento Marítimo participó en el rescate o asistencia de más de 700 personas que viajaban en embarcaciones precarias, todas ellas en El Hierro salvo una neumática localizada en Lanzarote.

Comisión Interministerial de Inmigración

Además, alrededor de un millar de migrantes se trasladaron en ferris hasta Tenerife. A partir de la próxima semana está previsto habilitar dos frecuencias diarias de servicios especiales para continuar las derivaciones hacia Tenerife y, desde esta isla, a Gran Canaria.

El repunte migratorio ha llevado al Cabildo de El Hierro a declarar la emergencia social ante la presión sobre los servicios públicos de una isla con cerca de 10.000 habitantes. Su presidente, Alpidio Armas, y el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, participarán el próximo martes en la Comisión Interministerial de Inmigración convocada en La Moncloa.

En ese encuentro se abordará la respuesta institucional a la situación migratoria, después de que Pedro Sánchez se comprometiera con Clavijo a reforzar los servicios sanitarios de El Hierro a través de la Secretaría de Estado de Migraciones.