Fernando Clavijo confía en que en adelante haya capacidad para anticiparse en esta materia y tener mecanismos y protocolos que ayuden a gestionar los flujos migratorios

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha agradecido este domingo a los partidos que conforman el Pacto Migratorio en las islas (todos los representados en el Parlamento, menos Vox) que mantengan el consenso en esta materia, a pesar de estar «a 21 días de unas elecciones».

Informa. RTVC.

En unas declaraciones difundidas por su Gobierno, Clavijo revela que ha reunido este mismo domingo a todas las fuerzas del Pacto Migratorio (PSOE, PP, CC, Nueva Canarias, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente) ante la situación que está generando en El Hierro la creciente llegada de cayucos.

Imagen del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo.

Recursos de acogida

Desde el 1 de noviembre, cerca de 6.000 personas han llegado a Canarias en pateras y cayucos, con especial incidencia en El Hierro, donde los continuos rescates han saturado los recursos de acogida.

El presidente canario anuncia que todos los partidos del Pacto consensuaron un documento con las propuestas que él mismo defenderá este martes en la Comisión Interministerial de Inmigración, a la que convocó de forma extraordinaria junto al presidente del Cabildo herreño, Alpidio Armas, para analizar la situación.

«La reunión fue constructiva, positiva. Quiero destacar, en un contexto de tanta polarización y a 21 días de unas elecciones, la altura de miras de los grupos políticos, de todos en su conjunto. Quiero destacarla porque aquí en Canarias hacemos las cosas de otra manera», ha añadido.

Presidente de Canarias

El presidente de Canarias cree que ello le permite trasladar este martes a la Comisión Interministerial «una sola voz», algo que entiende que El Hierro y sus vecinos necesitan en este momento.

«Con ese espíritu constructivo vamos a la Interministerial. Esperamos conseguir acuerdos concretos que mejoren de manera inmediata la situación en El Hierro. También nos permitan mirar hacia el medio y largo plazo y que no se vuelvan a repetir eh situaciones como la que nos está tocando vivir», ha añadido.

Fernando Clavijo confía en que en adelante haya capacidad para anticiparse en esta materia. Así como para tener mecanismos y protocolos que ayuden a gestionar los flujos migratorios «con respeto a los derechos humanos«. Además, teniendo presente que Canarias es «la frontera sur» de la Unión Europea.