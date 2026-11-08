Recuperan al menos 20 cadáveres en una playa de Senegal tras el encallamiento de una embarcación

Las autoridades localizaron los cuerpos en la costa de Lompul un día después del incidente y mantienen las labores de rescate e identificación

Al menos una veintena de cuerpos han aparecido este sábado en la playa de Lompul, en el departamento de Kébémer, al norte de Senegal, apenas un día después de que una embarcación encallara frente a la costa. La agencia estatal de noticias APS ha informado del hallazgo.

Imagen de archivo. Ioannis Alexopoulos / Zuma Press / Europa Press

Según las primeras informaciones, las autoridades locales localizaron los cadáveres en la orilla, concretamente en la zona de Tébène. El número de víctimas podría aumentar, ya que por el momento se desconoce cuántas personas viajaban a bordo de la embarcación.

Despliegue de efectivos en Senegal para recuperar e identificar los cuerpos

Efectivos del Ejército y del Cuerpo de Bomberos se han desplazado hasta la zona para coordinar las labores de rescate y trasladar los restos a las instalaciones forenses, donde los especialistas trabajarán en la identificación de los cadáveres.

Las autoridades todavía no han determinado las causas del suceso ni han podido establecer el número total de ocupantes de la embarcación.

Las primeras investigaciones apuntan a que este episodio se suma a la sucesión de tragedias que afectan a las rutas de migración irregular por vía marítima en la costa atlántica de Senegal, aunque todavía faltan datos para esclarecer las circunstancias del naufragio.