Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han intervenido entre la medianoche y las 17:25 horas en aguas de Lanzarote y El Hierro seis embarcaciones

Rescatados unos 582 migrantes en seis embarcaciones próximas a Canarias este sábado. Europa Press

Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado a unos 582 migrantes que viajaban a bordo de seis embarcaciones localizadas en aguas próximas a Canarias durante este sábado. Además, las intervenciones se han desarrollado entre las 00:00 y las 17:25 horas, según ha informado Salvamento Marítimo.

En aguas cercanas a Lanzarote, la guardamar Polimnia rescató una neumática con 133 personas a bordo, entre ellas diez mujeres y cinco menores. Además, la embarcación llegó al puerto de Arrecife sobre las 13.00 horas.

Estas intervenciones elevan a seis el número de embarcaciones auxiliadas

Por otra parte, dos cayucos con 44 y 68 ocupantes fueron localizados a unos 20,3 kilómetros de La Restinga, en El Hierro, y escoltados hasta el puerto de La Estaca por la patrullera Río Guadiato de la Guardia Civil y la guardamar Urania.

Además, otras tres embarcaciones fueron rescatadas y trasladadas al puerto de La Restinga, con 67, 106 y 164 personas a bordo, respectivamente. Estas intervenciones elevan a seis el número de embarcaciones auxiliadas durante la jornada y a unos 582 el de personas rescatadas en el dispositivo.