El presidente del Gobierno se ha comprometido con Fernando Clavijo a reunir el próximo martes a la Comisión de Inmigración para abordar la presión migratoria en Canarias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a convocar el próximo martes la Comisión Interministerial de Inmigración y a reforzar los servicios sanitarios en El Hierro.

Informa. RTVC.

Sánchez promete reforzar la sanidad en El Hierro y convocar la Comisión de Inmigración. EFE

Así lo ha anunciado Clavijo este sábado en sus redes sociales, tras mantener una conversación telefónica con Sánchez en la que le trasladó la gravedad de la situación que atraviesa la isla por la presión migratoria y el creciente malestar de la población.

Según ha explicado el presidente canario, el refuerzo de los recursos sanitarios se articulará a través de la Secretaría de Estado de Migraciones.

Plan de actuación conjunto

Además, la reunión de la comisión deberá servir para acordar entre ambos gobiernos y los ministerios competentes un plan de actuación conjunto, con medidas concretas, responsables y plazos de ejecución. Clavijo ha recordado que Canarias lleva meses reclamando más recursos, planificación y una respuesta coordinada del Estado.

El presidente autonómico también ha trasladado a Sánchez que ha solicitado reuniones urgentes con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner.

Clavijo sostiene que la situación migratoria requiere una mayor implicación tanto del Gobierno central como de las instituciones europeas y ha defendido que el archipiélago no puede seguir afrontándola prácticamente en solitario.