Emergencias actualiza la declaración desde las 11:30 horas de este domingo tras constatar que el frente ha llegado más debilitado de lo previsto. Se esperan precipitaciones localmente intensas, especialmente en las vertientes oeste y sur de las islas
La borrasca de alto impacto Bruna ha perdido parte de su intensidad a su llegada a Canarias. La Dirección General de Emergencias del Gobierno autonómico ha actualizado la situación meteorológica y ha rebajado a prealerta el nivel de riesgo por lluvias en todo el Archipiélago, una medida que entró en vigor a las 11:30 horas de este domingo, 8 de noviembre.
La decisión responde a la última información trasladada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que apunta a que el frente asociado a la borrasca ha llegado a las islas más desestructurado y debilitado de lo inicialmente previsto, lo que reduce las precipitaciones esperadas.
Lluvias intensas en las islas occidentales
Pese a la rebaja del nivel de riesgo, Emergencias mantiene la previsión de precipitaciones localmente intensas. En La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife, los acumulados podrían alcanzar o superar los 20 litros por metro cuadrado en una hora y los 60 litros en doce horas, principalmente en las vertientes oeste y sur. En La Palma, las lluvias tendrán mayor probabilidad en las medianías.
Según las previsiones, este episodio se prolongará en estas cuatro islas hasta aproximadamente las 18:00 horas de este domingo.
En Gran Canaria, las precipitaciones podrían alcanzar o superar los 20 litros por metro cuadrado en una hora, con registros puntuales de hasta 25 litros en las cumbres, y los 40 litros en doce horas. Las zonas más afectadas podrían ser las vertientes oeste y sur, así como el noroeste de la isla.
Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, también en prealerta
En Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa se esperan precipitaciones localmente intensas, que podrían alcanzar o superar los 20 litros por metro cuadrado en una hora. En estas tres islas, al igual que en Gran Canaria, el episodio podría prolongarse hasta las 00:00 horas del lunes 9 de noviembre.
De esta manera, las ocho islas permanecen en situación de prealerta por lluvias, aunque con diferentes previsiones de intensidad y duración según el territorio.
La Dirección General de Emergencias continuará realizando el seguimiento de la evolución meteorológica y actualizará las condiciones de la declaración si resulta necesario.
Incidencias por el viento y las lluvias
La borrasca Bruna ha dejado 16 incidencias en Canarias desde la pasada medianoche, principalmente por caída de árboles, desprendimientos y desplazamiento de objetos. En La Palma, una persona ha resultado herida tras recibir el impacto de una silla desplazada por el viento y ha tenido que trasladarse a un centro sanitario. Tenerife concentra la mayoría de los avisos, mientras que en La Gomera se ha cerrado preventivamente la carretera CV-14, en El Rejo, y en Gran Canaria varios árboles han caído sobre una línea de media tensión en Moya. Emergencias considera que, por el momento, los incidentes son puntuales y no revisten «especial gravedad», aunque recuerda que el episodio meteorológico continúa activo.
Rachas de viento superiores a los 110 kilómetros por hora
La borrasca ha dejado rachas de hasta 112 kilómetros por hora en Izaña (Tenerife), 106 en el Roque de Los Muchachos (La Palma) y 103 en el Alto Igualero, en Vallehermoso (La Gomera). También se han registrado rachas de 88 kilómetros por hora en Sabinosa (El Hierro) y de 81 en distintos puntos de Gran Canaria. En cuanto a las precipitaciones, Fuencaliente (La Palma) ha acumulado 8,6 litros por metro cuadrado y San Andrés y Sauces, seis litros hasta las 8.00 horas de este domingo.
El Gobierno de Canarias mantiene la situación de alerta por lluvias, viento y fenómenos costeros en El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, mientras Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa permanecen en prealerta. Las previsiones apuntan a precipitaciones que podrían superar los 100 litros por metro cuadrado en doce horas, rachas superiores a los 90 kilómetros por hora y olas de hasta cuatro metros. Las lluvias, que comenzaron por La Palma, se extenderán hacia el este durante este domingo hasta alcanzar a todo el Archipiélago.
Gran Canaria suspende toda actividad pública y privada este domingo por la borrasca Bruna
El Cabildo de Gran Canaria ha ordenado suspender desde las 12:00 horas de este domingo todas las actividades y eventos públicos y privados, tanto al aire libre como en espacios cerrados, ante la previsión de lluvias intensas, fuertes vientos y fenómenos costeros. La medida afecta a actos culturales, deportivos, recreativos y festivos, independientemente de su aforo, y se mantendrá hasta nuevo aviso.
La decisión ya ha provocado el aplazamiento del partido entre la UD Las Palmas y el Eldense, previsto para las 17:30 horas en el Estadio de Gran Canaria. El Cabildo pide a la población evitar desplazamientos innecesarios, extremar las precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades y los canales oficiales.
Precaución en la costa
El viento del suroeste arreciará, especialmente en las cumbres de las islas montañosas, donde podrán registrarse rachas muy fuertes.
El temporal marítimo también irá a más, con viento fuerte y mar de fondo que podría alcanzar los tres o cuatro metros a partir del lunes.
Ante esta situación, se recomienda seguir las actualizaciones oficiales, evitar acercarse a la costa durante los episodios de fuerte oleaje y extremar las precauciones en desplazamientos y zonas expuestas a inundaciones. La evolución del episodio dependerá del avance de la borrasca y de sus frentes asociados.