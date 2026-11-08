Emergencias actualiza la declaración desde las 11:30 horas de este domingo tras constatar que el frente ha llegado más debilitado de lo previsto. Se esperan precipitaciones localmente intensas, especialmente en las vertientes oeste y sur de las islas

La borrasca de alto impacto Bruna ha perdido parte de su intensidad a su llegada a Canarias. La Dirección General de Emergencias del Gobierno autonómico ha actualizado la situación meteorológica y ha rebajado a prealerta el nivel de riesgo por lluvias en todo el Archipiélago, una medida que entró en vigor a las 11:30 horas de este domingo, 8 de noviembre.

La borrasca Bruna mantiene en alerta a Canarias por lluvias, viento y oleaje. EFE

La decisión responde a la última información trasladada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que apunta a que el frente asociado a la borrasca ha llegado a las islas más desestructurado y debilitado de lo inicialmente previsto, lo que reduce las precipitaciones esperadas.

Lluvias intensas en las islas occidentales

Pese a la rebaja del nivel de riesgo, Emergencias mantiene la previsión de precipitaciones localmente intensas. En La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife, los acumulados podrían alcanzar o superar los 20 litros por metro cuadrado en una hora y los 60 litros en doce horas, principalmente en las vertientes oeste y sur. En La Palma, las lluvias tendrán mayor probabilidad en las medianías.

Según las previsiones, este episodio se prolongará en estas cuatro islas hasta aproximadamente las 18:00 horas de este domingo.

En Gran Canaria, las precipitaciones podrían alcanzar o superar los 20 litros por metro cuadrado en una hora, con registros puntuales de hasta 25 litros en las cumbres, y los 40 litros en doce horas. Las zonas más afectadas podrían ser las vertientes oeste y sur, así como el noroeste de la isla.

Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, también en prealerta

En Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa se esperan precipitaciones localmente intensas, que podrían alcanzar o superar los 20 litros por metro cuadrado en una hora. En estas tres islas, al igual que en Gran Canaria, el episodio podría prolongarse hasta las 00:00 horas del lunes 9 de noviembre.

De esta manera, las ocho islas permanecen en situación de prealerta por lluvias, aunque con diferentes previsiones de intensidad y duración según el territorio.

La Dirección General de Emergencias continuará realizando el seguimiento de la evolución meteorológica y actualizará las condiciones de la declaración si resulta necesario.

Incidencias por el viento y las lluvias

La borrasca Bruna ha dejado 16 incidencias en Canarias desde la pasada medianoche, principalmente por caída de árboles, desprendimientos y desplazamiento de objetos. En La Palma, una persona ha resultado herida tras recibir el impacto de una silla desplazada por el viento y ha tenido que trasladarse a un centro sanitario. Tenerife concentra la mayoría de los avisos, mientras que en La Gomera se ha cerrado preventivamente la carretera CV-14, en El Rejo, y en Gran Canaria varios árboles han caído sobre una línea de media tensión en Moya. Emergencias considera que, por el momento, los incidentes son puntuales y no revisten «especial gravedad», aunque recuerda que el episodio meteorológico continúa activo.

Rachas de viento superiores a los 110 kilómetros por hora

La borrasca ha dejado rachas de hasta 112 kilómetros por hora en Izaña (Tenerife), 106 en el Roque de Los Muchachos (La Palma) y 103 en el Alto Igualero, en Vallehermoso (La Gomera). También se han registrado rachas de 88 kilómetros por hora en Sabinosa (El Hierro) y de 81 en distintos puntos de Gran Canaria. En cuanto a las precipitaciones, Fuencaliente (La Palma) ha acumulado 8,6 litros por metro cuadrado y San Andrés y Sauces, seis litros hasta las 8.00 horas de este domingo.

El Gobierno de Canarias mantiene la situación de alerta por lluvias, viento y fenómenos costeros en El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, mientras Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa permanecen en prealerta. Las previsiones apuntan a precipitaciones que podrían superar los 100 litros por metro cuadrado en doce horas, rachas superiores a los 90 kilómetros por hora y olas de hasta cuatro metros. Las lluvias, que comenzaron por La Palma, se extenderán hacia el este durante este domingo hasta alcanzar a todo el Archipiélago.

Gran Canaria suspende toda actividad pública y privada este domingo por la borrasca Bruna

El Cabildo de Gran Canaria ha ordenado suspender desde las 12:00 horas de este domingo todas las actividades y eventos públicos y privados, tanto al aire libre como en espacios cerrados, ante la previsión de lluvias intensas, fuertes vientos y fenómenos costeros. La medida afecta a actos culturales, deportivos, recreativos y festivos, independientemente de su aforo, y se mantendrá hasta nuevo aviso.

La decisión ya ha provocado el aplazamiento del partido entre la UD Las Palmas y el Eldense, previsto para las 17:30 horas en el Estadio de Gran Canaria. El Cabildo pide a la población evitar desplazamientos innecesarios, extremar las precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades y los canales oficiales.

106 km/h en La Palma. Javier Sánchez

Precaución en la costa

El viento del suroeste arreciará, especialmente en las cumbres de las islas montañosas, donde podrán registrarse rachas muy fuertes.

El temporal marítimo también irá a más, con viento fuerte y mar de fondo que podría alcanzar los tres o cuatro metros a partir del lunes.

Ante esta situación, se recomienda seguir las actualizaciones oficiales, evitar acercarse a la costa durante los episodios de fuerte oleaje y extremar las precauciones en desplazamientos y zonas expuestas a inundaciones. La evolución del episodio dependerá del avance de la borrasca y de sus frentes asociados.