Las alertas se activarán este sábado de forma escalonada por la borrasca Bruna: por viento desde las 12:00 horas, por fenómenos costeros a partir de las 18:00 y por precipitaciones desde las 21:00 horas

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias activará este sábado, 7 de noviembre, la alerta por viento en las islas occidentales (La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife) y Gran Canaria. Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa permanecerán en prealerta por la borrasca Bruna.

Además, se declarará la alerta por fenómenos costeros en los litorales norte y oeste de todo el archipiélago desde las 18:00 horas, y por lluvias en las islas occidentales y Gran Canaria a partir de las 21:00 horas, mientras que las islas orientales quedarán en prealerta por precipitaciones.

Las medidas se adoptan en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), ante el episodio asociado a la borrasca de alto impacto Bruna.

Canarias activa alertas por viento, oleaje y lluvias ante la llegada de la borrasca Bruna. EFE

Rachas superiores a los 90 kilómetros

Para este sábado se esperan rachas muy fuertes de viento del suroeste, especialmente en medianías y zonas altas, que podrán superar los 70 kilómetros por hora en las cumbres centrales de Tenerife. El domingo se intensificará el episodio, con rachas superiores a los 90 kilómetros por hora en zonas de cumbre y del noroeste de las islas montañosas, así como en el litoral este de La Palma.

El estado del mar también empeorará progresivamente, con mar gruesa y olas de fondo que podrían alcanzar los tres o cuatro metros a partir del lunes. En cuanto a las precipitaciones, comenzarán durante la noche del sábado en La Palma y se extenderán al resto del archipiélago a lo largo del domingo.

La isla palmera podría registrar acumulados de hasta 30 milímetros en una hora y 100 en doce horas, mientras que en El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria se esperan intensidades de hasta 25 milímetros por hora. En Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa podrían alcanzarse los 20 milímetros por hora.

Gran Canaria activa el PEIN

El Cabildo de Gran Canaria ha activado este sábado, a las 12.00 horas, el Plan Insular de Protección Civil (PEIN) ante la llegada de la borrasca Bruna. La institución recomienda evitar desplazamientos innecesarios y el tránsito por montes, pistas y senderos, además de suspender la actividad cinegética. Las previsiones apuntan a lluvias fuertes y persistentes, especialmente durante este domingo.

El dispositivo insular reforzará la vigilancia de carreteras, cauces y zonas de riesgo ante posibles inundaciones, desprendimientos y acumulaciones de agua. También se advierte de un empeoramiento del estado de la mar, con olas de entre tres y cuatro metros, y fuertes rachas de viento en las zonas altas y cumbres de la isla.

La Gomera refuerza las emergencias

El Cabildo de La Gomera desplegará más de 40 efectivos para reforzar la vigilancia y limpieza de 17 carreteras insulares ante la alerta por lluvias, viento y fenómenos costeros. Este domingo activará el Plan de Emergencias Insular, que incluye el cierre de senderos, pistas forestales, zonas recreativas y la carretera de El Rejo.

Además, se han suspendido la jornada de caza y los actos del domingo de la Feria Insular de Artesanía. El Cabildo pide evitar desplazamientos innecesarios, alejarse de barrancos y zonas de desprendimientos y extremar la precaución en el litoral.

Santa Cruz de Tenerife cierra instalaciones municipales y suspende el Rastro

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife activará este domingo, a las 00:00 horas, el Plan de Emergencias Municipal (PEMU) ante la alerta por lluvias, viento, fenómenos costeros e inundaciones. La medida implica el cierre de instalaciones municipales y la suspensión de las actividades culturales, deportivas y de ocio, incluido el Rastro.

Además, se habilitarán 20 plazas adicionales en el Centro Municipal de Acogida para personas sin hogar y se reforzarán los servicios de Policía Local y Protección Civil. El Consistorio recomienda evitar desplazamientos innecesarios, alejarse de barrancos y estructuras que puedan verse afectadas por el viento y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

La Laguna Tenerife-Joventut se disputará a puerta cerrada

El partido de la Liga Endesa entre La Laguna Tenerife y el Asisa Joventut, previsto para este domingo en el pabellón Santiago Martín, se jugará a puerta cerrada como medida preventiva ante la llegada de la borrasca Bruna y la activación del plan de emergencia insular.

La decisión, comunicada por el club aurinegro a través de sus redes sociales, evita la suspensión del encuentro. La expedición del Joventut tenía previsto viajar a Tenerife esta tarde, a la espera de conocer la resolución.