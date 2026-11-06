La alerta por fenómenos costeros comenzará a las 18:00 horas del sábado en el litoral norte y oeste del archipiélago, con situación de prealerta en el resto de las costas

El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por lluvias, fuertes vientos y fenómenos costeros a partir de este sábado ante la llegada de la borrasca de alto impacto Bruna, que podrá dejar precipitaciones superiores a los 100 litros por metro cuadrado en doce horas, rachas de viento de más de 90 kilómetros por hora y olas de hasta cuatro metros.

Informa. RTVC.

Imagen archivo RTVC.

La Dirección General de Emergencias ha activado la alerta por viento desde las 12:00 horas del sábado en La Palma y en las cumbres, norte y noroeste de El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, mientras que en el resto de estas islas se establece la prealerta.

La alerta por fenómenos costeros comenzará a las 18:00 horas del sábado en el litoral norte y oeste del archipiélago, con situación de prealerta en el resto de las costas.

Totalidad del archipiélago

La alerta por lluvias entrará en vigor a las 21:00 horas del sábado en El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, mientras que Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa permanecerán en prealerta.

Según las previsiones, las precipitaciones comenzarán la noche del sábado en La Palma y se extenderán hacia el este a lo largo del domingo, hasta afectar a la totalidad del archipiélago.

La Palma será la isla donde se esperan las lluvias más intensas y persistentes, con acumulados que podrán superar los 30 litros por metro cuadrado en una hora y los 100 litros en doce horas.

Islas orientales

En El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria las precipitaciones también podrán ser fuertes y persistentes, con intensidades de unos 25 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que en las islas orientales se esperan registros de 20 litros o más, aunque de menor persistencia.

Respecto al viento, se prevén rachas del suroeste que podrán superar los 70 kilómetros por hora el sábado en zonas de La Palma y en las cumbres centrales de Tenerife, mientras que el domingo el episodio se intensificará, con rachas superiores a los 90 kilómetros por hora, especialmente en las cumbres y el noroeste de las islas montañosas.

El estado del mar también empeorará desde el sábado, con vientos del suroeste de fuerza 7 y mar de fondo que podría alcanzar entre tres y cuatro metros a partir del lunes.

El oleaje afectará especialmente desde la tarde del domingo a las costas occidentales de La Palma y El Hierro, antes de extenderse al resto de los litorales expuestos.

Coeficientes de marea

Emergencias advierte además de que el episodio coincidirá con coeficientes de marea elevados, de 84 el domingo, 82 el lunes y 77 el martes, por lo que las pleamares podrán agravar sus efectos en las zonas costeras.

Las declaraciones de alerta permanecerán vigentes hasta una nueva comunicación de la Dirección General de Emergencias.