La medida ante la borrasca Bruna entrará en vigor a las 21:00 horas de este sábado en todo el archipiélago por la previsión de lluvias intensas, crecidas repentinas de barrancos y fenómenos costeros

Canarias activa la prealerta por riesgo de inundaciones ante la llegada de la borrasca Bruna. EFE

El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por riesgo de inundaciones pluviales y fluviales en todas las islas a partir de las 21:00 horas de este sábado, 7 de noviembre.

La decisión de la Dirección General de Emergencias, responde a la previsión de precipitaciones por el paso de la borrasca de alto impacto Bruna, que podrían ser fuertes e incluso muy fuertes y persistentes en distintos puntos del archipiélago.

Las lluvias podrían provocar inundaciones en zonas urbanas y aumentos repentinos del caudal de barrancos y pequeños cauces. Además, el mal estado del mar y las mareas previstas elevan el riesgo de inundaciones costeras, especialmente en La Palma y en los litorales abiertos al norte y al oeste del resto de las islas.

El oleaje podría alcanzar zonas de baño

El oleaje podría alcanzar zonas de baño, paseos marítimos y carreteras próximas a la costa, sobre todo durante las dos o tres horas anteriores y posteriores a las pleamares.

El Gobierno autonómico ha señalado que el coeficiente de marea será alto, de entre 71 y 84, entre el domingo y el martes, y medio el miércoles, con un valor de 64.

Las pleamares están previstas entre las 00.00 y las 00.25 horas y entre las 12.15 y las 12.40 horas del domingo; entre las 00.30 y la 01.00 y las 12.50 y las 13.15 horas del lunes; entre la 01.05 y la 01.30 y las 13.25 y las 13.50 horas del martes; y entre la 01.40 y las 02.05 y las 14.00 y las 14.25 horas del miércoles, según la zona.