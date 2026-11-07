La medida ante la borrasca Bruna entrará en vigor a las 21:00 horas de este sábado en todo el archipiélago por la previsión de lluvias intensas, crecidas repentinas de barrancos y fenómenos costeros
El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por riesgo de inundaciones pluviales y fluviales en todas las islas a partir de las 21:00 horas de este sábado, 7 de noviembre.
La decisión de la Dirección General de Emergencias, responde a la previsión de precipitaciones por el paso de la borrasca de alto impacto Bruna, que podrían ser fuertes e incluso muy fuertes y persistentes en distintos puntos del archipiélago.
Las lluvias podrían provocar inundaciones en zonas urbanas y aumentos repentinos del caudal de barrancos y pequeños cauces. Además, el mal estado del mar y las mareas previstas elevan el riesgo de inundaciones costeras, especialmente en La Palma y en los litorales abiertos al norte y al oeste del resto de las islas.
El oleaje podría alcanzar zonas de baño
El oleaje podría alcanzar zonas de baño, paseos marítimos y carreteras próximas a la costa, sobre todo durante las dos o tres horas anteriores y posteriores a las pleamares.
El Gobierno autonómico ha señalado que el coeficiente de marea será alto, de entre 71 y 84, entre el domingo y el martes, y medio el miércoles, con un valor de 64.
Las pleamares están previstas entre las 00.00 y las 00.25 horas y entre las 12.15 y las 12.40 horas del domingo; entre las 00.30 y la 01.00 y las 12.50 y las 13.15 horas del lunes; entre la 01.05 y la 01.30 y las 13.25 y las 13.50 horas del martes; y entre la 01.40 y las 02.05 y las 14.00 y las 14.25 horas del miércoles, según la zona.