‘Tiempo de Alisios’ aborda el repunte migratorio en Canarias y recuerda a Jesús de Miguel

El programa de La Radio Canaria, presentado por Yaiza Díaz, analiza este sábado 7 de noviembre, de 08:00 a 11:00 horas, la situación migratoria en El Hierro, rinde homenaje al futbolista fallecido y sigue la evolución de la borrasca que se acerca a las islas

Imagen de la llegada de migrantes en un cayuco a El Hierro. EFE

‘Tiempo de Alisios’ dedicará este sábado 7 de noviembre, de 08:00 a 11:00 horas, buena parte de su emisión al repunte migratorio en Canarias, tras la llegada de más de 3.200 personas por la ruta atlántica durante los primeros cinco días de noviembre, la mayoría a El Hierro.

El programa de los fines de semana de La Radio Canaria, presentado por Yaiza Díaz, pondrá el foco en la situación que atraviesa la isla del Meridiano con la periodista de Televisión Canaria Haridian Marichal, que este sábado recibe el premio ‘Acciones que Mejoran el Mundo’, concedido por Charter 100 Canarias. Desde Dakar, el periodista Pepe Naranjo analizará qué está ocurriendo en Senegal y Gambia, dos de los países de salida de la ruta migratoria hacia Canarias.

El programa profundizará también en la migración desde la perspectiva de los derechos humanos con la ONG CAnBIA y varios de los participantes en las jornadas sobre migración, cooperación internacional y derechos humanos que se celebrarán el próximo 14 de noviembre en La Laguna.

Entre los invitados que pasarán por los micrófonos de La Radio Canaria estarán los periodistas Nicolás Castellano y Moha Gerehou, la abogada Vania Oliveros e Isabel González, de CAnBIA. Además, Jéssica Acosta, gerente de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de El Hierro, abordará la saturación del hospital de la isla.

Imagen de las muestras de homenaje de aficionados del CD Tenerife en la puerta número ‘9’ del Heliodoro Rodríguez López. EFE

Un homenaje a Jesús de Miguel

La edición de este sábado tendrá también un recuerdo especial para Jesús de Miguel, el delantero del CD Tenerife fallecido esta semana. El programa adelantará los detalles de la misa en su memoria que se celebrará por la tarde en el estadio Heliodoro Rodríguez López, abierta a toda la afición, y de la cobertura especial que ofrecerá RTVC.

A partir de esta noticia, la sección ‘El Rebumbio’, con la psicóloga Yamilet Blanco, Lara Lapuente y Juan de la Guardia, reflexionará sobre el duelo colectivo y por qué nos afecta tanto la muerte de personas a las que no hemos conocido personalmente.

Ciencia, cultura y actualidad

La actualidad sanitaria tendrá también su espacio en ‘Cheers’, que abordará el primer encuentro de asociaciones de enfermería en Canarias con Mónica Ruth Marrero, de la Asociación Canaria de Enfermería Sociodeportiva, y Silvia Morales Robaina, de la Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar.

En ‘Efecto Placebo’, la neurocientífica Sheila Guerrero explicará por qué nos cuesta tanto cambiar de opinión, mientras que ‘Viejas Glorias Canarias’ se acercará a la trigésima cuarta edición del encuentro de motociclismo que regresa a Mogán dos décadas después, con Feli Santana, presidente del Motoclub Las Palmas Roque Nublo.

La música llegará de la mano de Héctor Martín, que viajará hasta 1957 en la sección ‘Un disco, un año’ para recuperar ‘Songs for Distingué Lovers’, de Billie Holiday.

Por su parte, ‘A Contraviento’ recibirá al diseñador tinerfeño José Acosta y al fotógrafo gomero Manu González Arteaga, que acaban de regresar de China con un nuevo proyecto. En ‘Canarios sin Alas’, el programa recogerá las protestas convocadas en Madrid y Barcelona por canarios residentes en la Península ante el elevado precio de los vuelos al Archipiélago.

La edición estará también pendiente de la evolución de la borrasca que se aproxima a Canarias, con previsión de lluvias fuertes a partir de la noche del sábado y La Palma en situación de prealerta.

‘Tiempo de Alisios’ se emite los sábados y domingos en La Radio Canaria, bajo la dirección y presentación de Yaiza Díaz, con Lucía Suárez en la producción y Héctor Martín y Fernando González en la realización. Los oyentes pueden participar a través del WhatsApp 628 51 51 51.