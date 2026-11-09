Luis Doreste recibirá la mención honorífica de los Premios al Deporte Canario 2026 el próximo 13 de noviembre, durante la tercera edición de la gala, que se celebrará en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, coincidiendo con ExpoDeca

Luis Doreste (d) recibirá la mención honorífica de los Premios al Deporte Canario 2026. Imagen cedida Gobierno de Canarias

Luis Doreste es uno de los deportistas canarios que ha escrito algunas de las páginas más brillantes de la historia del deporte canario y español. Dos oros olímpicos, siete títulos mundiales y ocho europeos avalan una trayectoria que ha convertido al regatista grancanario en una leyenda de la vela internacional. Más de cuatro décadas después de su primera hazaña olímpica, su legado, estrechamente vinculado al mar y a la tradición náutica de las islas, recibe la mención honorífica de los Premios al Deporte Canario 2026, un reconocimiento a toda una vida dedicada al deporte.

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1961, Doreste fue el primer deportista español en conquistar dos medallas de oro en unos Juegos Olímpicos, tras proclamarse campeón en Los Ángeles 1984 y Barcelona 1992. Un hito que constituye la cima de un palmarés excepcional, con siete campeonatos del mundo, ocho títulos europeos y cuatro participaciones olímpicas, además de una dilatada trayectoria en algunas de las competiciones náuticas más prestigiosas del planeta.

Tercera edición de los Premios al Deporte Canario

La distinción forma parte de la tercera edición de los Premios al Deporte Canario, impulsados por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, para reconocer las trayectorias y contribuciones más destacadas al deporte de las islas. En esta ocasión, la mención honorífica recae en una figura cuya dimensión deportiva ha trascendido generaciones y cuya historia está profundamente ligada a la tradición marinera del archipiélago.

Luis Doreste sucede en este reconocimiento a Domingo Álvarez y Carla Suárez, galardonados ex aequo en 2025, y se incorpora a una relación de referentes que han contribuido a situar el deporte canario en lo más alto del panorama nacional e internacional.

Oro histórico

El 8 de agosto de 1984, Luis Doreste escribió una de las páginas más importantes de la historia del deporte canario. Con apenas 23 años, el regatista grancanario conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles junto a Roberto Molina, también canario, en la clase 470. Aquella victoria supuso el primer oro olímpico para Canarias y abrió el camino a una generación de regatistas de las islas que terminaría convirtiendo la vela en una de las grandes fuentes de éxitos del deporte español.

La hazaña llegó, además, en circunstancias muy diferentes a las que rodean hoy la preparación de los deportistas de élite. Doreste y Molina afrontaron la competición con recursos limitados y una enorme confianza en sus posibilidades, hasta el punto de asegurarse el título antes de la última regata.

Ocho años después, en Barcelona 1992, Luis Doreste volvió a subir a lo más alto del podio olímpico. Esta vez lo hizo junto a Domingo Manrique, también grancanario, en la clase Flying Dutchman, culminando una competición que confirmó su capacidad para mantenerse entre los mejores regatistas del mundo en diferentes modalidades.

Con aquel segundo oro se convirtió en el primer deportista español de la historia en conquistar dos títulos olímpicos, un registro que lo situó entre las grandes figuras del deporte nacional. Su trayectoria olímpica se completó con las participaciones en Seúl 1988 y Atlanta 1996, donde obtuvo un diploma olímpico en la clase Soling.

Símbolo olímpico

La importancia de Luis Doreste en el olimpismo español también quedó reflejada en dos momentos que trascendieron la competición.

En los Juegos de Barcelona 1992 fue el encargado de pronunciar el juramento olímpico en nombre de todos los deportistas durante la ceremonia inaugural, uno de los actos más emblemáticos de aquella cita histórica para el deporte español.

Cuatro años después, en Atlanta 1996, recibió otro de los grandes honores a los que puede aspirar un deportista: portar la bandera española en el desfile inaugural de los Juegos Olímpicos.

Ambas distinciones reflejan la consideración que había alcanzado dentro del deporte nacional, después de una carrera marcada por los éxitos y por su presencia continuada en la élite internacional.

Tradición marinera

La historia de Luis Doreste resulta inseparable de la relación de Canarias con el mar. Creció en una familia estrechamente vinculada a la vela y comenzó a navegar siendo niño, siguiendo una tradición que terminaría convirtiendo el apellido Doreste en uno de los más reconocidos de la náutica española.

Su formación deportiva estuvo ligada al Real Club Náutico de Gran Canaria, una entidad fundamental en el desarrollo de la vela en las islas y de la que han surgido numerosos regatistas de proyección internacional.

La pasión por la navegación también la compartieron sus hermanos, entre ellos José Luis Doreste, conocido como Josele, que conquistó la medalla de oro olímpica en Seúl 1988. Los éxitos de ambos, junto a las trayectorias de otros miembros de la familia, contribuyeron a consolidar una auténtica saga de campeones que llevó el nombre de Canarias a las principales competiciones del mundo.

La trayectoria de Luis Doreste representa, en ese sentido, mucho más que una sucesión de victorias. Es también la historia de unas islas que han encontrado en el océano un espacio de identidad y oportunidades, y que han convertido la vela en una de sus grandes disciplinas deportivas.

Palmarés excepcional

Más allá de sus dos medallas olímpicas, Luis Doreste acumuló durante décadas un palmarés extraordinario en diferentes modalidades de vela. Su currículum deportivo recoge siete campeonatos del mundo y ocho títulos europeos, además de 25 victorias en semanas internacionales de vela y diez triunfos en la Copa del Rey de cruceros.

Una trayectoria que demuestra su versatilidad y su capacidad para adaptarse a embarcaciones y formatos competitivos muy diferentes, desde la vela ligera hasta las grandes regatas de crucero.

Su experiencia también lo llevó a participar en una de las competiciones más prestigiosas y exigentes de la navegación mundial: la Copa América. En el año 2000 ejerció como táctico y patrón del Desafío Español, mientras que en 2007 asumió las funciones de director deportivo y estratega del equipo español. En aquella edición, celebrada en Valencia, el conjunto nacional alcanzó las semifinales, firmando una de sus actuaciones más destacadas en la historia de la competición.

De esta manera, Doreste prolongó su vinculación con la alta competición más allá de sus participaciones olímpicas, aportando sus conocimientos y experiencia a proyectos deportivos de máxima exigencia internacional.

Legado

La trayectoria de Luis Doreste también destaca por haber compaginado durante años el deporte de élite con su formación académica y su actividad profesional. Doctor ingeniero en Informática por la Universidad Politécnica de Cataluña, ha desarrollado su carrera docente como profesor titular en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde ha contribuido a la formación de nuevas generaciones de estudiantes.

Su extraordinario recorrido deportivo ha recibido numerosos reconocimientos institucionales, entre ellos el Premio Canarias al Deporte, la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, la Medalla de Oro de Canarias y la Medalla de Oro de Las Palmas de Gran Canaria.

También ha sido distinguido como Hijo Predilecto de su ciudad natal y ha recibido la Cruz Blanca al Mérito Naval, distinciones que reflejan la dimensión de su figura y el reconocimiento alcanzado dentro y fuera del ámbito deportivo.

Su legado permanece especialmente vivo en la vela canaria, donde sus éxitos olímpicos continúan siendo una referencia para las nuevas generaciones de regatistas. Su trayectoria demuestra hasta dónde puede llegar el talento formado en las islas y el valor de una tradición náutica que ha dado a Canarias algunos de sus mayores éxitos deportivos.

Luis Doreste recibirá la mención honorífica de los Premios al Deporte Canario 2026 el próximo 13 de noviembre, durante la tercera edición de la gala, que se celebrará en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, coincidiendo con ExpoDeca, la Feria de la Actividad Física y el Deporte de Canarias.