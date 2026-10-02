Pedri, Yéremy Pino, Eusebio Ledesma y el Rocasa, entre los premiados del Deporte Canario 2026

Los Premios al Deporte Canario 2026 reconocen a una generación de campeones y leyendas de las islas

Pedri González, Yéremy Pino, Eusebio Ledesma, el Rocasa Gran Canaria, Elena Buenavida, Maite Cazorla, Lionel Morales y Luis Doreste figuran entre los galardonados de los Premios al Deporte Canario 2026. La tercera edición de estos reconocimientos distingue a deportistas, equipos, entidades y representantes de distintas disciplinas por sus resultados y trayectoria.

Foto de familia de los galardonados con los Premios al Deporte Canario 2026 / Consejería de deportes del Gobierno de Canarias / Archivo

La gala de entrega de los premios tendrá lugar el viernes 13 de noviembre en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, coincidiendo con la celebración de la tercera edición de ExpoDeca, la Feria de la Actividad Física y el Deporte de Canarias.

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha recibido las propuestas de los dos jurados encargados de seleccionar a los premiados en las doce categorías. La Dirección General de la Actividad Física y el Deporte asumirá estas propuestas para su posterior oficialización mediante orden del consejero.

Pedri González y Yéremy Pino, junto a Eusebio Ledesma

Yéremi Pino (i) y Pedri (d) en imagen de archivo

Pedri González y Yéremy Pino compartirán el reconocimiento a la mejor trayectoria o mérito deportivo individual por su condición de campeones del mundo con la selección española.

El futbolista tinerfeño Pedri González completa así una temporada en la que también conquistó LaLiga con el FC Barcelona. Por su parte, Yéremy Pino añadió el título mundial a la UEFA Conference League conquistada con el Crystal Palace.

El tercer reconocimiento de esta categoría corresponde al luchador tinerfeño Eusebio Ledesma, Puntal A del Club de Lucha Chimbesque. El equipo de San Miguel de Abona revalidó esta temporada el Torneo DISA Gobierno de Canarias de Primera Categoría y Ledesma encadenó además dos títulos consecutivos de la Liga CaixaBank de Tenerife.

Eusebio Ledesma en imagen de archivo

El Rocasa Gran Canaria, mejor equipo

El Rocasa Gran Canaria recibe el premio al mejor equipo después de una temporada histórica para el balonmano femenino canario.

El conjunto teldense conquistó la Liga Guerreras Iberdrola tras imponerse al Super Amara Bera Bera en la final y sumó posteriormente un nuevo título al proclamarse campeón de la Supercopa Iberdrola, también ante el equipo vasco.

El entrenador del Rocasa, Dejan Ojeda, será además reconocido en la nueva categoría de dirección técnica. Con 27 años, Ojeda ha liderado al conjunto teldense en la conquista de ambos títulos.

Elena Buenavida y Maite Cazorla, reconocidas por sus trayectorias

La jugadora tinerfeña Elena Buenavida recibe el premio a la deportista promesa. La baloncestista ha completado una temporada destacada con el Valencia Basket y la selección española.

Buenavida conquistó la Liga Femenina Endesa y logró la medalla de bronce con España en la Copa Mundial de Baloncesto Femenino. Además, comenzó la nueva temporada con el título de la Supercopa de España.

También recibe un reconocimiento Maite Cazorla, premiada por su trayectoria en materia de deporte e igualdad. La grancanaria formó parte de la selección española que consiguió el bronce en el Mundial y llegaba a esta cita después de proclamarse campeona de la Euroliga femenina en 2025 con el USK Praga.

Ariadna Chueca, premio a la labor arbitral

La colegiada canaria Ariadna Chueca estrena el reconocimiento a la labor arbitral después de haber sido designada por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) para dirigir la final de la Copa Mundial de Baloncesto Femenino entre Estados Unidos y Francia, disputada en Berlín.

Chueca es además la primera árbitra canaria en dirigir encuentros de la Liga ACB masculina y ha desarrollado su trayectoria en las principales competiciones nacionales e internacionales.

CAI Gran Canaria y Lionel Morales

El Club de Atletismo Independiente (CAI) Gran Canaria recibe el premio a la entidad destacada en promoción deportiva por su trabajo con la cantera, sus escuelas de formación y el impulso del atletismo femenino.

En deporte adaptado, el reconocimiento vuelve a recaer en el lanzaroteño Lionel Morales, que ya obtuvo esta distinción en 2024.

Morales conquistó en 2026 la Copa del Mundo de Paratriatlón de Alhandra y el Campeonato de España. Además, terminó quinto en la categoría PTS2 del Campeonato del Mundo celebrado en Pontevedra. Su próximo gran objetivo deportivo está puesto en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Luis Doreste, mención honorífica

El regatista grancanario Luis Doreste recibirá la mención honorífica especial de los Premios al Deporte Canario 2026.

Doreste fue el primer deportista español en conseguir dos oros olímpicos. Ganó el primero en Los Ángeles 1984, en la clase 470 junto a Roberto Molina, y repitió título en Barcelona 1992, esta vez en Flying Dutchman junto a Domingo Manrique.

Su palmarés incluye también títulos mundiales y europeos y una extensa trayectoria vinculada a la vela de alta competición.

Reconocimientos a los deportes tradicionales de Canarias

Los Premios al Deporte Canario mantienen también un apartado específico dedicado a los juegos y deportes tradicionales de Canarias.

El Premio Pedro Molina será para Salvador Sánchez, conocido como «Borito», por su vinculación con la lucha canaria y su labor de divulgación y conservación de esta modalidad.

El Premio Especial Federación recae en Tino de la Nuez, figura histórica de la vela latina canaria y armador y presidente del SPAR Guerra del Río.

Por último, el Premio a la Igualdad reconoce a la primera tripulación íntegramente femenina de vela latina canaria, la del bote Güi Güi, patroneado por Mimi González. La tripulación participó en todas las competiciones de botes de la temporada 1996, un hito para la presencia de las mujeres en esta modalidad.

La gala coincidirá con ExpoDeca 2026

La entrega de los Premios al Deporte Canario se celebrará durante la semana de ExpoDeca 2026, que tendrá lugar del 12 al 15 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria.

La tercera edición de la Feria de la Actividad Física y el Deporte de Canarias se instalará por primera vez en la Plaza de la Música y su entorno, junto a la playa de Las Canteras.

ExpoDeca contará con actividades, exhibiciones, competiciones y espacios destinados a empresas, clubes y federaciones. La feria reunió a más de 17.500 visitantes en su primera edición y cerca de 25.000 en la segunda.

Los Premios al Deporte Canario 2026 se entregarán el viernes 13 de noviembre en el Teatro Pérez Galdós.