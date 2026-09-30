España suma una nueva victoria, con goleada a Croacia (4-1)

Segundo partido de la presente edición de la Liga de Naciones y segundo triunfo de la selección española, en esta ocasión ante Croacia, un partido donde volvió a brillar Lamine Yamal

Lamine Yamal celebra uno de sus goles en el partido de la Liga de Naciones ante Croacia. Imagen UEFA/DeFodi Images via Getty Images

España continúa demostrando su condición de vigente bicampeona del mundo. La selección española se impuso por 4-1 a Croacia en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla, en un encuentro correspondiente a la Liga de Naciones en el que volvió a brillar Lamine Yamal, autor de dos goles. Con esta victoria, la Roja suma ya cuarenta partidos consecutivos sin conocer la derrota y consolida su buen inicio en el torneo, después de vencer también a Inglaterra (2-3) el pasado sábado en Wembley.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente comenzó el partido de manera arrolladora. Apenas habían transcurrido 72 segundos cuando Lamine Yamal adelantó a España con un espectacular disparo de rosca, culminando una de las habituales combinaciones del equipo nacional. El extremo del Barcelona firmaba así su noveno tanto con la selección española y sorprendía a una Croacia que todavía no había conseguido tocar el balón.

España mantuvo la presión y buscó ampliar su ventaja, pero los balcánicos consiguieron igualar el marcador cerca de la media hora. Dion Beljo aprovechó un despiste defensivo para establecer el 1-1 con un remate de cabeza. Sin embargo, la reacción española fue inmediata. Apenas tres minutos después, un centro de Lamine Yamal permitió a Marc Pubill recuperar la ventaja con otro testarazo.

Antes del descanso, España pudo ampliar todavía más la diferencia, pero un remate de Fermín López terminó estrellándose contra el poste.

Croacia intentó dar un paso adelante

En la segunda mitad, Croacia intentó dar un paso adelante y obligó a la selección española a gestionar los esfuerzos y mantener la concentración defensiva. No obstante, la Roja volvió a demostrar su capacidad ofensiva en el minuto 63. Un excelente pase de Pedri encontró a Lamine Yamal, que firmó su segundo tanto de la noche y colocó el 3-1 en el marcador.

Con el encuentro prácticamente decidido, Nico Williams, que había comenzado el partido en el banquillo, puso el broche final a la goleada con un gran tanto poco antes de la conclusión.

El partido también tuvo un significado especial para Luis de la Fuente, que regresaba a Sevilla, donde jugó durante cuatro temporadas y comenzó su trayectoria como entrenador en las categorías inferiores del club hispalense. Además, supuso el estreno de España en territorio nacional como bicampeona del mundo.

El seleccionador introdujo varias modificaciones en el once inicial para gestionar el desgaste de una serie de cuatro encuentros en diez días. Huijsen, Zubimendi y Fermín fueron algunas de las novedades, mientras que Luka Modric comenzó el encuentro como suplente en el conjunto croata.

España comanda ya con claridad su grupo de la Liga de Naciones en el que también están Inglaterra, Croacia y República Checa, próximo rival de la selección el sábado en Oviedo.