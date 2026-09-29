El técnico aurinegro asegura que el equipo afronta la Eurocopa como un “cambio de competición pero no de chip” y advierte de la dificultad del duelo ante el Türk Telekom Ankara

El entrenador del La Laguna Tenerife, Jaka Lakovic, ha declarado este martes, en vísperas del debut de los aurinegros en la Eurocopa ante el Türk Telekom Ankara, que afrontan el encuentro como un “cambio de competición pero no de chip”, con el objetivo de “mejorar cada día y trabajar bien”.

Rueda de prensa de Jaka Lakovic, previa a La Laguna Tenerife – Türk Telekom de este miércoles. C.B. Canarias

El equipo llega al estreno continental después de la derrota ante el Casademont Zaragoza en el Santiago Martín en su debut en la Liga Endesa. Lakovic considera que aquel encuentro dejó “cosas que tenemos que mejorar”, aunque también destacó aspectos que estuvieron “muy bien”.

La experiencia de un campeón

El técnico esloveno regresa a una competición que conquistó con el Dreamland Gran Canaria en 2023, una experiencia que le deja “buenos recuerdos” de un torneo que, según ha señalado, “es muy difícil ganar”.

Sin embargo, Lakovic ha advertido de que “a este nivel” la memoria “tiene que ser muy corta, vivir en el día a día, mirar para mejorar y estar preparado para lo que viene”. El entrenador apuesta así por centrar la atención en el presente y en el trabajo que debe realizar el equipo ante el conjunto turco.

Un rival “muy potente”

Sobre el Türk Telekom Ankara, Lakovic ha destacado que se trata de “un equipo muy potente que, año tras año, invierte mucho dinero y siempre están entre los ocho o cuatro mejores en la Copa de Europa”.

El técnico aurinegro augura por ello un partido “muy duro”, en el que el La Laguna Tenerife tendrá que cuajar “una gran actuación para tener opciones de ganar”.

Una Eurocopa de “nivel altísimo”

Más allá del rival del estreno, Lakovic ha advertido de que la Eurocopa afronta este año “una competición de nivel altísimo”, con numerosos equipos que “han invertido presupuestos a nivel de Euroliga con el objetivo de ganarla o de competir para ello”. Esta circunstancia, según el entrenador, también permitirá a la afición canarista “ver grandes jugadores aquí” durante la competición.

Lakovic ha cerrado su análisis recordando que, pese a las particularidades de cada torneo, “al final del día tienes que estar preparado para hacer tus cosas bien, conocer bien el rival, la competición y jugar”.