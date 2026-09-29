Solo en las campañas 2012-2013 y 2007-2008 la UD Las Palmas presentó peores números en lo que se refiere a goles encajados al comienzo de un curso en la categoría de plata del fútbol español

Uno de los goles encajados por la UD Las Palmas en el partido contra el Eibar de la última jornada de LaLiga Hupermotion. Imagen cuenta oficial en ‘X’ del Eibar

La UD Las Palmas ha encajado once goles en las siete primeras jornadas de la presente edición de LaLiga Hypermotion, lo que supone su segundo peor balance defensivo en un inicio de temporada en Segunda División desde el año 2012.

Las derrotas en Girona (5-2) y Éibar (3-2) acaparan la mayoría de los tantos recibidos por el guardameta José Antonio Caro en este comienzo de campeonato; los partidos ante el Burgos (derrota por 1-2) y Albacete (victoria por 2-1) completan el registro de goles en contra.

Solo en las campañas 2012-2013 y 2007-2008 presentó peores números el conjunto grancanario al comienzo de un curso en la categoría de plata del fútbol español, con quince goles encajados en cada uno de aquellos dos ejercicios.

En 2012, con Sergio Lobera en el banquillo insular, el Girona también fue protagonista de otra goleada ante el equipo amarillo en Montilivi (5-0), pero tampoco se quedaron atrás el Elche y el Alcorcón, con sendos triunfos por 3-1.

Por su parte, en las siete primeras fechas de la temporada 2007-2008, con el tinerfeño Juanito Rodríguez como entrenador, los goles encajados estuvieron más repartidos, tras las derrotas ante Numancia (3-0), Racing de Ferrol (3-1), Real Sociedad (2-3), Celta (2-0) y Málaga (2-0), y un empate en Gran Canaria frente al Sporting de Gijón (2-2).

Solo cuatro equipos que han recibido más goles

En el presente campeonato, una vez consumida ya una sexta parte del mismo, solo hay cuatro equipos que han encajado más goles que el grupo entrenado por el gallego Rubén de la Barrera: Albacete (12), Andorra (15), Córdoba (16) y Ceuta (17).

Por el contrario, la pasada temporada el conjunto que entonces dirigía el asturiano Luis García Fernández solo había recibido cinco tantos a estas alturas de Liga, y ninguno de sus siete primeros rivales fue capaz de marcarle más de un gol.