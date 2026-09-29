El canario se une a la lista de jugadores que han vestido ya en 50 ocasiones la camiseta de la selección española absoluta, una etapa marcada por éxitos como la Eurocopa de 2024 y el Mundial de 2026

Informa: Redacción Informativos RTVC

El 25 de marzo de 2021, en el Nuevo Los Cármenes de Granada, el jugador canario Pedri comenzó a escribir su historia con la selección absoluta de fútbol que, cinco años y medio después, le ha llevado hasta Wembley, donde el pasado 26 de septiembre de 2026 alcanzó las 50 internacionalidades con España, una cifra redonda para un futbolista que ha hecho de la magia y el talento sus señas de identidad.

En declaraciones del jugador para los medios de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el jugador nacido en Tegueste, Tenerife, afirmó que «parece que fue ayer pero han pasado muchas cosas». Por el camino, el centrocampista ha pasado de ser una de las grandes promesas del fútbol español a ocupar un lugar destacado dentro de una generación que ha vuelto a tocar el cielo y, con solo 23 años, ya puede presumir de haber conquistado la Eurocopa de 2024 y el Mundial de 2026.

Su nombre empezó a sonar con fuerza apenas unos meses después de su debut, durante la EURO 2020 —celebrada en el verano de 2021—, cuando, con 18 años y 201 días, se convirtió en el español más joven en disputar la competición —un récord que posteriormente superó Lamine Yamal—. España alcanzó entonces las semifinales y Pedri fue una de las grandes revelaciones del campeonato, hasta el punto de ser elegido Mejor Jugador Joven.

Pedri en acción junto a los austriacos Paul Wanner, Nicolas Seiwald y Romano Schmid durante el partido ante Austria del Mundial 2026. IMAGN IMAGES vía Reuters/Gary Vasquez.

Una etapa marcada por los éxitos

Desde aquella primera gran cita, su protagonismo no ha dejado de crecer hasta convertirse en una pieza clave para el conjunto de Luis de la Fuente, número 1 del ranking FIFA, al que ha aportado su asombrosa manera de entender el juego en una etapa marcada por los éxitos.

«Es muy complicado y yo creo que con el tiempo lo valoraré aún más, pero estoy muy contento con todo lo que hemos logrado», comenta al referirse al Mundial conseguido este verano.

Tras el choque ante Inglaterra, Karanka, director técnico de desarrollo y de la selección masculina, y Luis de la Fuente, le entregaron la camiseta conmemorativa en la Ciudad del Fútbol.

Pedri se suma así a la lista de internacionales que han alcanzado los 50 partidos con España, una cifra que refleja su importancia y continuidad en el equipo y a la que llega con una condición que le acompañará para siempre: campeón del mundo.

«Me quedo con los amigos, fuera del fútbol es lo que queda para siempre más allá de los títulos», concluye Pedri.