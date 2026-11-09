Los lienzos Neptuno y El rapto de Proserpina se incorporarán a la exposición permanente del MUBEA Gran Canaria Museo de Bellas Artes, que abrirá sus puertas a finales de año. Las pinturas, propiedad del Gobierno de Canarias, recuperan su estabilidad y los elementos artísticos de su capa pictórica

Las pinturas Neptuno y El rapto de Proserpina, del artista italiano Luca Giordano (1634-1705), han regresado a Gran Canaria después de casi ocho meses de trabajos de restauración en el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), en Madrid. Los dos lienzos, de grandes dimensiones, se incorporarán a la exposición permanente del MUBEA Gran Canaria Museo de Bellas Artes, el nuevo equipamiento cultural del Cabildo que abrirá sus puertas a finales de año.

Dos operarios introducen los cuadros restaurados en el MUBEA. Cabildo de Gran Canaria

Las obras pertenecen al Gobierno de Canarias y continuarán bajo la custodia del Servicio de Museos del Cabildo de Gran Canaria, en calidad de depósito. A partir de diciembre, la ciudadanía podrá contemplar ambas pinturas y conocer el resultado de los trabajos de recuperación y conservación.

Una restauración de ocho meses para recuperar las pinturas

La intervención ha estado dirigida por Abraham Reina de la Torre, responsable de la empresa Aqqerva y adjudicatario del contrato que convocó la Junta de Contratación del Ministerio de Cultura y Deporte. Los lienzos viajaron a Madrid a finales de marzo y regresan ahora tras una intervención que ha permitido recuperar elementos destacados de la capa pictórica y mejorar la estabilidad y consolidación de los soportes y los marcos.

Los estudios previos detectaron alteraciones en las superficies pictóricas, especialmente en El rapto de Proserpina (1695-1700), que presentaba daños relacionados con una filtración de agua. Su marco también mostraba desperfectos. Los trabajos han permitido abordar estas afecciones y mejorar las condiciones de conservación de las dos obras, consideradas piezas de especial interés para el patrimonio artístico de Canarias.

Llegada de los cuadros restaurados al MUBEA. Cabildo de Gran Canaria

Dos escenas de la mitología clásica

Los lienzos representan episodios de la mitología grecorromana. En Neptuno (1695-1700), el dios del mar aparece acompañado de otras figuras mitológicas en una composición monumental, marcada por el movimiento y la expresividad de los personajes.

El ‘Neptuno’ de Luca Giordano. Cabildo de Gran Canaria

Por su parte, El rapto de Proserpina representa el momento en que Plutón, dios del inframundo, rapta a la hija de Ceres para conducirla a su reino. Ambas pinturas reflejan la capacidad de Giordano para construir escenas de gran dinamismo. Lo hace con composiciones complejas y un destacado protagonismo de la figura humana y el color.

‘El rapto de Proserpina’ de Luca Giordano. Cabildo de Gran Canaria

Luca Giordano, una figura destacada del Barroco europeo

Nacido en Nápoles en 1634, Luca Giordano fue uno de los pintores más prolíficos del Barroco europeo. Entre 1692 y 1702 trabajó en España al servicio de Carlos II, para quien realizó importantes encargos en espacios como el monasterio de El Escorial.

Su estilo destacó por la riqueza cromática, la soltura de ejecución y la monumentalidad de sus composiciones. A lo largo de su trayectoria abordó una amplia variedad de temas religiosos, históricos y mitológicos, consolidando una producción artística de gran extensión.

El nuevo museo abrirá sus puertas a finales de año

Los dos lienzos forman parte de un conjunto de obras que pasó a ser propiedad del Gobierno de Canarias en 2021. Desde entonces, las pinturas permanecen depositadas en el Cabildo de Gran Canaria, que ahora las incorporará a los fondos expuestos en su nuevo museo de Bellas Artes.

El MUBEA Gran Canaria Museo de Bellas Artes ocupa el edificio del antiguo Hospital de San Martín, en Las Palmas de Gran Canaria, transformado en un nuevo equipamiento cultural para la isla. La incorporación de las dos obras de Giordano enriquecerá su exposición permanente. También, permitirá acercar al público dos ejemplos de la pintura barroca europea vinculados al patrimonio artístico de Canarias.