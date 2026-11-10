INVOLCAN explorará 19 cuadrículas mineras en Canarias

El acuerdo con Tajogaite Energía permitirá desarrollar investigaciones geofísicas y geoquímicas para identificar las zonas con mayor potencial geotérmico

La empresa Tajogaite Energía S.L. ha formalizado un acuerdo con el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) para desarrollar trabajos de investigación y exploración geotérmica de superficie en 19 cuadrículas mineras otorgadas por el Gobierno de Canarias. El contrato asciende a 387.698,50 euros y se enmarca en el concurso público convocado por la Administración autonómica para conceder derechos mineros destinados a la investigación y el aprovechamiento de los recursos geotérmicos del archipiélago.

Imagen de archivo. Cabildo de Tenerife

Investigación para determinar el potencial geotérmico

El acuerdo permitirá a Tajogaite Energía contar con el asesoramiento técnico y científico del INVOLCAN, cuya experiencia en este campo supera los 15 años. Así lo ha destacado el director ejecutivo del grupo ITER, al que pertenece el instituto, Carlos Suárez Rodríguez, quien ha señalado que “este acuerdo estratégico permitirá a Tajogaite Energía S.L. disponer del asesoramiento técnico especializado y de la dilatada experiencia científica del INVOLCAN, una entidad de referencia internacional en el estudio de los sistemas volcánico-geotermales”.

Suárez Rodríguez ha subrayado también que la trayectoria del instituto en Canarias aporta “un sólido respaldo científico y técnico para evaluar el potencial geotérmico del dominio minero y orientar las futuras fases de investigación”.

Por su parte, el coordinador científico del INVOLCAN, Nemesio M. Pérez, ha explicado que los trabajos se centrarán principalmente en la aplicación de técnicas geofísicas y geoquímicas innovadoras para estudiar las características del subsuelo. Estas investigaciones permitirán obtener información complementaria e identificar y delimitar las zonas con mayores posibilidades de aprovechamiento geotérmico.

Experiencia internacional en 16 países

El consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo, Juan José Martínez, ha puesto en valor la experiencia internacional del equipo científico del INVOLCAN, que ha desarrollado trabajos de exploración geotérmica de superficie en 16 países de los cinco continentes.

Su actividad se ha extendido a Etiopía, Cabo Verde, Kenia, Marruecos, Ruanda y São Tomé y Príncipe, en África; Ecuador y El Salvador, en América; Indonesia y la península rusa de Kamchatka, en Asia; España, Italia, Islandia, Portugal y Suiza, en Europa; y Nueva Zelanda, en Oceanía.

Martínez ha señalado que la actividad internacional del instituto continúa creciendo y que actualmente su equipo desarrolla investigaciones de exploración geotérmica de superficie en seis países: Cabo Verde, España, Italia, Portugal, São Tomé y Príncipe y Suiza.

Esta actividad se desarrolla a través de dos proyectos financiados por la Unión Europea: GEOTERMAC, incluido en el programa INTERREG VI-D Madeira-Azores-Canarias (MAC) 2021-2027, y VERNE, financiado por las Acciones Marie Skłodowska-Curie (MSCA) del programa Horizonte Europa.

Transferencia de conocimiento hacia Canarias

El representante de Tajogaite Energía S.L., José Navalón, ha destacado que la trayectoria internacional del INVOLCAN acredita su capacidad científica y técnica en la exploración geotérmica de superficie, gracias a su participación en proyectos desarrollados en distintos entornos volcánicos y geotérmicos del planeta.

Navalón considera que esta experiencia constituye “un importante activo para trasladar a Canarias conocimientos, metodologías y experiencias internacionales, así como para proyectar las capacidades científicas y tecnológicas del archipiélago en el ámbito de la geotermia a escala global”.