La Palma tendrá aviso rojo por rachas de hasta 130 kilómetros por hora. El Cabildo cerrará varias carreteras de la isla desde las 16:00 horas de este martes y hasta la medianoche del jueves

La borrasca Charles, la tercera nombrada de esta temporada, dejará un temporal muy adverso en Canarias y en el sur y oeste de la Península, con fuertes lluvias, viento y mala mar entre este miércoles y, en menor medida, el jueves, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Imagen de archivo

El organismo ha explicado que se trata de un sistema de procedencia subtropical y que ha sido el servicio meteorológico portugués el encargado de asignarle el nombre, al ser el primer país en notar sus efectos. «Ha sido el servicio meteorológico portugués quien ha puesto el nombre, al ser el primer país en notar sus efectos», ha señalado AEMET a través de su cuenta en la red social X.

La Palma, en aviso rojo por viento

La situación más adversa en Canarias se espera en La Palma, que permanecerá este miércoles en aviso rojo (peligro extraordinario) por rachas de viento de hasta 130 kilómetros por hora en las cumbres y las vertientes este y oeste de la isla.

La alerta comenzará a las 3:00 horas y, en principio, se prolongará hasta las 12:00 horas. No obstante, el viento empezará a intensificarse desde las 18:00 horas de este martes, cuando La Palma entrará en aviso naranja por riesgo importante. A partir de las 21:00 horas, la alerta naranja se extenderá también a Tenerife, La Gomera y El Hierro.

El resto del archipiélago permanecerá igualmente en aviso naranja por viento durante el miércoles. En el norte de Tenerife se esperan rachas de hasta 120 kilómetros por hora, especialmente en zonas altas y en las costas del extremo oeste, donde localmente podrían superar los 130 kilómetros por hora, sobre todo en las cumbres.

En La Gomera, El Hierro y las vertientes norte, cumbres, este, sur y oeste de Gran Canaria, las rachas podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. Lanzarote y Fuerteventura esperan máximas de hasta 90 kilómetros por hora. En todos los casos predominará el viento del suroeste.

Lluvias intensas y temporal marítimo

El viento no será el único fenómeno adverso. AEMET también ha activado avisos naranjas por lluvias en La Palma, donde podrían acumularse hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

En el resto de las islas regirá el aviso amarillo. Las precipitaciones podrían alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en una hora en Tenerife, El Hierro y La Gomera, mientras que en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura se esperan acumulaciones de hasta 15 litros en ese mismo periodo.

La situación marítima también empeorará durante la jornada del miércoles. La Palma, Tenerife y el norte de Gran Canaria tendrán aviso naranja por fenómenos costeros, con viento del oeste o suroeste de entre 50 y 74 kilómetros por hora, equivalente a fuerza 7 u 8. En el resto del archipiélago, el aviso por mala mar será amarillo.

El Cabildo cierra varias carreteras de La Palma

El Cabildo de La Palma ha anunciado el cierre de varias vías de la isla ante la alerta meteorológica por lluvias abundantes y fuertes vientos. La medida entrará en vigor a las 16:00 horas de este martes, 10 de noviembre, y se prolongará hasta las 00:00 horas del jueves, 12 de noviembre.

En concreto, permanecerán cerradas la LP-214 (La Caldera), la LP-109 (Las Mimbreras) y la LP-302 (La Cumbrecita). También quedará cortada la LP-4 (Roque de Los Muchachos), en el tramo comprendido entre Pico de las Nieves y el Astrofísico.

Asimismo, el Cabildo cerrará la LP-3 (La Cumbre), aunque mantendrá el túnel con circulación en doble sentido.

La situación mejorará durante la tarde

Según las previsiones de AEMET, el viento, las precipitaciones y el mal estado de la mar perderán intensidad progresivamente durante la tarde del miércoles en todas las islas. El organismo prevé que la situación meteorológica recupere la normalidad en el archipiélago a partir de las 22:00 horas.

Una borrasca con nombre propio

La AEMET participa desde 2017 en el programa europeo de nombramiento de borrascas de gran impacto, integrado en EUMETNET, la organización que coordina la cooperación entre los servicios meteorológicos europeos.

El organismo español forma parte del Grupo Suroeste, junto a los servicios meteorológicos de Portugal, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Andorra. Desde 2025, este grupo también asigna nombres a las danas de gran impacto. Para ello utiliza una lista acordada de 21 nombres que alterna denominaciones masculinas y femeninas.