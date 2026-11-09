Episodios de vientos que podrían alcanzar o superar los 90 km/h y máximas previstas de 110 km/h en las islas occidentales

La Dirección General de Emergencias, en base a la predicción de AEMET y/o de otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos PEFMA (Decreto 18/2014, de 20 de marzo), ha actualizado la situación de alerta por vientos, desde las 18:00 del 10 de noviembre de 2026.

Imagen archivo RTVC.

Una alerta que se extiende a toda la comunidad autónoma de Canarias. Cabe destacar que el episodio de viento del suroeste asociado al paso de la borrasca de gran impacto CHARLES por el entorno de Canarias, provocará una intensificación progresiva del viento durante el martes 10 y el miércoles 11 de noviembre.

Previsión respecto a las próximas horas

Durante el martes 10 se prevé que el viento aumente de moderado a fuerte a partir del mediodía, especialmente en cumbres y vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas, donde serán probables las rachas muy fuertes, que podrán alcanzar o superar los 70 km/h.

A lo largo de la tarde del martes, la intensificación del viento comenzará a afectar especialmente a La Palma, donde se prevén rachas que podrán alcanzar o superar los 90 km/h, con máximas de 110 km/h, que podrían superarse especialmente en cumbres.

Durante la tarde-noche, el episodio se extenderá progresivamente al resto de las islas occidentales, con rachas que podrán alcanzar o superar los 90 km/h y máximas previstas de 110 km/h en las zonas norte, este, sur y oeste de Tenerife, y de 100 km/h en La Gomera y El Hierro. Las mayores intensidades se esperan en medianías, cumbres y vertientes expuestas, especialmente en zonas del noroeste y sureste.

Vertientes norte y noroeste

Durante la madrugada y primeras horas de la mañana del miércoles 11, la intensificación del viento se extenderá a las islas orientales. Respecto a Gran Canaria se prevén rachas que podrán alcanzar o superar los 90 km/h, con máximas de 100 km/h, especialmente en medianías, cumbres y vertientes expuestas del noroeste y sureste, pudiendo superar los 110 km/h en cumbres. En Lanzarote y Fuerteventura se esperan rachas que podrán alcanzar o superar los 90 km/h, especialmente en las vertientes norte y noroeste.

En el área metropolitana de Tenerife, durante la jornada del miércoles 11, se prevén rachas que podrán alcanzar o superar los 70 km/h, afectando principalmente a medianías y zonas altas.

No se descarta que durante el miércoles 11 de noviembre el episodio se intensifique aún más, pudiendo registrarse rachas superiores a los 120 km/h en determinadas zonas de La Palma y Tenerife, especialmente en medianías, cumbres y vertientes expuestas.

La Dirección General de Emergencias mantendrá el seguimiento permanente de la evolución meteorológica y de las condiciones observadas, pudiendo actualizar nuevamente la situación declarada y elevar el nivel de alerta si la intensidad prevista o registrada del viento así lo requiere.