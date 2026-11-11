Las primeras protestas de esta huelga general se iniciaron en Cataluña, Madrid, Valencia, Andalucía y Aragón

Aspecto del corte de tráfico en la Ronda del Mig de Barcelona este miércoles. Efe

La huelga general por la vivienda y salarios dignos, convocada por los sindicatos mayoritarios, minoritarios y movimientos por la vivienda, ha comenzado este miércoles de madrugada con piquetes informativos y movilizaciones por toda España.

Los primeros focos de la protesta se han comenzado a desarrollar desde primeras horas de la noche en las principales ciudades de Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Aragón.

En Cataluña, el Sindicato de Llogateres ha iniciado la jornada con el lanzamiento de cohetes y petardos desde 28 puntos diferentes de Barcelona. Su portavoz, Enric Aragonès, ha señalado que se trata de «la primera huelga general por la vivienda de la historia». Aragonès también ha afirmado que la huelga general es la herramienta que tiene la clase trabajadora «para recordar que esta riqueza que acumulan unos pocos, y cada vez menos manos, la producimos nosotros». Además, los turnos de noche de varias empresas y centros de distribución de Cataluña han tenido que detener su actividad debido a la huelga.

CCOO ha informado que, entre las empresas afectadas, se encuentran Seat, en Martorell; Ficosa, en Viladecavalls; Grifols, en Parets; Nestlé, en Girona; Repsol Fuels, en La Pobla de Mafumet, y Mercabarna, entre otras. También permanecen parados el transporte de mercancías y la terminal de carga de contenedores del puerto de Barcelona.

Durante la madrugada de este miércoles está previsto que la presencia de los piquetes informativos se intensifique en los principales nodos de transporte, polígonos industriales y puntos neurálgicos de las ciudades catalanas para garantizar el derecho a huelga e informar a la ciudadanía, ha informado el sindicato.

Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana

En Madrid, el Sindicato de Inquilinas ha informado de la colocación de piquetes en distintos puntos de la capital como Usera, Lavapiés, Tetuán o Vallecas. Igualmente, se ha registrado actividad en otros municipios de la Comunidad de Madrid como Alcorcón y Fuenlabrada.

En el corredor del Henares se han instalado puestos informativos en el Polígono Puerto Seco (Coslada), donde se ubican empresas como Amazon, Shein o Aliexpress, lo que ha generado retenciones desde la M-21 hasta la M-50. Además, CCOO ha asegurado en la madrugada de este miércoles en un comunicado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha suspendido mediante medidas cautelarísimas los servicios mínimos decretados por el Gobierno regional para la huelga general en los sectores de Administración de Justicia, Educación y Transportes.

Este mismo sindicato ha denunciado «la vergonzante actuación» de la dirección de Correos en la organización de los servicios mínimos previstos para este 11 de noviembre, puesto que, a su entender, «lo que debería ser una garantía excepcional de las obligaciones electorales», se está convirtiendo en un «mecanismo para mantener la producción ordinaria y restringir el derecho fundamental de huelga».

Asimismo, en la Comunidad Valenciana, la Confederación General de Trabajadores (CGT) ha indicado que se dirigen hacia Mercavalencia, donde prevén colocar un piquete informativo a partir de las 2:00 horas. A las 5:00 horas prevén colocar otro en las cocheras sur de Valencia.

Extremadura, Andalucía y Canarias

Por otra parte, en Extremadura los primeros piquetes informativos han comenzado a recorrer distintos centros de trabajo tanto en Mérida, Badajoz y Cáceres.

En Mérida, alrededor de 80 delegados sindicales de CCOO y UGT, y de representantes del sindicato ’25 de marzo’ y de la Plataforma de Inquilinas por la Vivienda se han concentrado esta medianoche a pesar de la lluvia ante las puertas de la cochera de la empresa concesionaria del servicio de limpieza urbana, en el polígono El Prado.

Aunque la intención de los piquetes era acceder al interior de las instalaciones, efectivos de la Policía Nacional han impedido que el grupo pudiera entrar y han instado a los sindicatos a que eligieran a cuatro o cinco representantes.

En Cáceres, los piquetes inician su recorrido en la empresa Catelsa para continuar hacia el polígono industrial de Capellanías y la empresa de autobuses urbanos, mientras que en Badajoz tienen previsto acudir a Panadería Extremeña, MercaBadajoz, empresa de autobuses, Corte Inglés y sede de la Seguridad Social, entre otros centros de trabajo.

También tienen en agenda acudir a varias empresas en Don Benito, Navalmoral de la Mata, Plasencia y Zafra, entre otras localidades.

En Andalucía, la Unión General de Trabajadores (UGT) ha informado de la colocación de un piquete frente a las puertas de Mercasevilla, donde se han explicado las razones de la convocatoria de esta huelga.

En Las Palmas de Gran Canaria, la empresa municipal de guaguas ha acordado desplegar al menos 244 conductores para cubrir los servicios mínimos desde las 00:00 horas de este miércoles hasta las 00:00 horas de este jueves.

Actividad en otras comunidades

CC.OO. ha publicado en su cuenta de la red social X imágenes de movilizaciones en la planta de residuos urbanos de Ciudad Real, en la entrada del polígono industrial de Azuqueca de Henares (Guadalajara) y a las puertas del Servicio de Recogida de Basura de Albacete. También han compartido imágenes de los piquetes situados frente a las puertas de Stellantis y el Polígono Plaza, en Zaragoza. Del mismo modo, han publicado un vídeo que recoge imágenes de un piquete situado en el centro de Murcia.

Antes de todas estas movilizaciones, la empresa Alquiler Seguro denunció este martes que 27 de sus 63 fueron vandalizadas y responsabilizó de estos hechos al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos. Estos hechos han ocurrido en oficinas de Madrid, Barcelona, A Coruña, Vitoria, Oviedo o Bilbao entre la tarde de este lunes y la jornada de este martes.