La previsión del tiempo en Canarias para este miércoles, 11 de noviembre

Este martes tendremos cielos nubosos en general, salvo en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa que habrá intervalos durante la mañana. Se esperan lluvias moderadas que podrán ser en forma de chubascos fuertes generalizados que se extenderán de oeste a este. Podrán ser persistentes en las las vertientes sur y oeste.

El tiempo en Canarias | La influencia de la borrasca Charles nos deja chubascos, temporal de viento y marítimo

Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento del suroeste fuerte o muy fuerte sobre todo en medianías expuestas y cumbres, y en costas del noroeste y sureste donde las rachas podrán superar los 100 Km/h,y los 120 Km/h en cumbres de La Palma y Tenerife. En el mar, seguirá el mal estado del mar. Las olas podrán seguir superando los 3 metros de altura en costas del norte y oeste de las islas, sobre todo en la isla de La Palma.

Previsión por islas:

El Hierro: Nuboso o cubierto con lluvia moderado sin descartar chubascos fuertes. Viento fuerte del suroeste con rachas que podrán alcanzar los 100Km/h en cumbres y noroeste. Amainará por la tarde. Temperaturas sin cambios.

La Palma: Nuboso con lluvia moderada que podrá ser en forma de chubascos fuertes. Es probable que sean persistentes en la vertiente oeste durante la mañana. Viento fuerte del suroeste con probables rachas huracanadas +120 Km/h, en medianías y costas del noroeste y sureste. Amainará por la tarde y temperaturas que irán de los 19ºC a los 26ºc en la capital.

La Gomera: Cubierto con lluvias sin descartar algún chubasco fuerte al mediodía. Viento fuerte del suroeste con rachas que podrán alcanzar los 100 Km/h en medianías, cumbres y costas del noroeste y sureste. Amainará y temperaturas que irán de los 21ºC a los 26ºC en la capital.

Tenerife: Nuboso o cubierto con lluvia moderada que podrá ser en forma de chubascos fuertes y persistentes, en especial en el oeste y cumbres. Viento del suroeste fuerte, más intenso en medianías, cumbres y en costas de las vertientes noroeste y sureste donde habrá rachas +120 Km/h. Amainará al final del día. Temperaturas entre 20ºC – 27ºC en la capital.

Gran Canaria: Nuboso con lluvias moderadas sin descartar algún chubasco fuerte, más probable en el suroeste donde podrán ser persistentes. Viento fuerte del suroeste, más intenso en medianías, cumbres y en costas del noroeste y sureste con probables rachas de hasta 100 Km/h. Amainará al final del día. Temperaturas entre los 21ºC – 27ºC en la capital.

Fuerteventura: Intervalos nubosos que tenderá a nuboso a partir del mediodía. Probables chubascos fuertes por la tarde. Viento fuerte del suroeste con probables rachas +90Km/h en el norte, oeste. Amainará por la noche. Temperaturas entre los 20ºC a los 28ºC en la capital.

Lanzarote: Intervalos nubosos que aumentará a nuboso con lluvias moderadas sin descartar algún chubasco tormentoso por la tarde. Viento fuerte del suroeste con rachas +90Km/h sobre todo en el norte y oeste. Amainará por la tarde-noche. Temperaturas, 20ºC- 28ºC en Arrecife.