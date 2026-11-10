Canarias registra uno de los octubres más calurosos de los últimos 65 años

La temperatura media fue de 21,3 grados, 1,1 ºC por encima de lo habitual para un mes de octubre

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Canarias registró en octubre una temperatura media de 21,3 grados, con una anomalía de +1,1 ºC respecto al periodo de referencia 1991-2020, lo que confiere al mes un carácter muy cálido y lo convierte en el séptimo octubre más cálido de la serie histórica iniciada en 1961.

Las precipitaciones alcanzaron una media de 32 litros por metro cuadrado, el 101 % del valor esperado, por lo que el mes tuvo un carácter pluviométrico normal y fue el vigésimo primero más húmedo desde 1961, según el avance climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas mínimas fueron especialmente elevadas, con una media de 18ºC

El comportamiento térmico fue diferente entre provincias, ya que en Las Palmas la temperatura media alcanzó los 22,8 grados, con una anomalía de +1,3 grados, lo que convierte al mes en el cuarto octubre más cálido desde 1961 y le otorga carácter muy cálido.

En Santa Cruz de Tenerife, la media fue de 19,4 grados, 0,7 por encima del valor normal, suficiente para clasificar el mes como cálido y el decimoquinto más cálido de la serie.

Especialmente elevadas fueron las temperaturas mínimas, cuya media en Canarias se situó en 18 grados, 1,3 por encima de lo habitual, lo que convierte a octubre de 2026 en el segundo con las mínimas más cálidas desde 1961.

El mes estuvo marcado por tres episodios cálidos, entre los días 1 y 8, del 13 al 17 y del 21 al 29, intercalados por periodos de temperaturas inferiores a las habituales.

La temperatura máxima del mes se registró precisamente el día 26 en el helipuerto de La Graciosa, con 33 grados, seguida de los 32,9 medidos el día 5 en Tasarte, en La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria), y los 32,8 de Antigua-El Carbón (Fuerteventura), también el día 26.

En cuanto a las lluvias, la provincia de Las Palmas acumuló una media de 20,1 litros por metro cuadrado, el 97 % de lo normal, y Santa Cruz de Tenerife 46,1 litros, el 102 % del valor esperado.