La previsión del tiempo en Canarias para este domingo, 8 de noviembre

Este domingo será el día de mayor inestabilidad debido a la borrasca de alto impacto Bruna. Tendremos cielos nubosos que se extenderá de oeste a este con lluvias entre moderadas y fuertes, que podrán ser persistentes y venir acompañadas de tormenta con granizo, más probable en el oeste de La Palma y vertientes orientadas al oeste y sur del resto de islas. En las más orientales habrá intervalos de nubes medias y altas que tenderá a nuboso con lluvias en general moderadas y donde podrá darse algún chubasco tormentoso a últimas horas.

El tiempo en Canarias | La borrasca Bruna dejará fuertes chubascos con tormentas e intensas rachas de viento

Las temperaturas máximas bajarán, será más notable en zonas del interior. Mínimas en ligero ascenso, más acusado en las islas orientales. Viento del suroeste moderado en costas con intervalos de fuerte. En medianías y cumbres será fuerte con rachas muy fuertes, sobre todo en cumbres de La Palma y Tenerife donde se podrán superar los 100 Km/h. Y en el mar, mar combinada del oeste-suroeste en costas abiertas al norte y litoral oeste con olas que podrán alcanzar o superar los 2m. Empeorará por la noche.

Previsión por islas:

El Hierro: Nuboso con chubascos tormentosos que podrán ser fuertes, persistentes y con granizo. Irán a menos por la tarde. Viento moderado del suroeste en costas y fuerte en medianías y cumbres, con rachas más de 90 Km/h. Temperaturas sin cambios.

La Palma: Cubierto con probables chubascos tormentosos con granizo. Las lluvias irán a menos por la tarde. Viento moderado del suroeste en costas y fuerte en medianías y cumbres con probables rachas localmente +100 Km/h. Temperaturas entre los 21ºC y 26ºC en la capital.

La Gomera: Nuboso con chubascos intensos en el interior y mitad sur, donde podrán venir acompañados de tormenta con granizo. Irán a menos por la tarde. Viento del suroeste moderado y en cumbres las rachas serán muy fuertes. Temperaturas, 23ºC – 26ºC en la capital.

Tenerife: Nuboso o cubierto con probables chubascos fuertes acompañados de tormenta con granizo, sobre todo en la mitad sur, este y oeste. No se descarta que sea en forma de nieve en el Pico del Teide. Las lluvias irán a menos. Viento moderado del suroeste y en medianías y cumbres son probables rachas de más de 100 Km/h. Temperaturas 23ºC y 26ºC en la capital.

Gran Canaria: Intervalos de nubes medias y altas que tenderá a nuboso con probables chubascos intensos acompañado de tormenta con granizo, especialmente en cumbres y mitad sur y oeste donde podrán ser persistentes. Viento del suroeste moderado con probables rachas +90Km/h en medianías y cumbres. Temperaturas máxima de 29ºC en la capital.

Fuerteventura: Intervalos de nubes medias y altas que tenderá a nuboso sin descartar algún chubasco localmente fuerte acompañado de tormenta con granizo a últimas horas. Viento del suroeste moderado, más intenso en el norte. Temperaturas de los 23ºC y los 28ºC en la capital

Lanzarote: Intervalos de nubes medias y altas que tenderá a nuboso. Son probables chubascos localmente fuertes con tormenta y granizo sobre todo a últimas horas. Viento del suroeste moderado, más intenso en el norte y temperaturas que irán de los 22ºC a los 27ºc en Arrecife.