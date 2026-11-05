La previsión del tiempo en Canarias para este viernes, 6 de noviembre

Estamos en un pequeño paréntesis hasta que el domingo una borrasca en el entorno próximo de las islas condicione el tiempo, para ese día si no cambian las condiciones esperamos un barrido de lluvia de oeste a este. Este viernes esperamos la entrada de un frente muy débil que básicamente afectará a las islas occidentales y no en la misma medida. Será La Palma la que reciba más precipitaciones, también lloverá en El Hierro y puede que en La Gomera de suroeste, nada significativo, alguna gota se podría dar por Tenerife, sin más, en el resto predominarán las nubes altas generalizadas dando paso por momento a cielos más despejados. Las nubes de evolución seguirán creciendo en zonas del interior sur.

RTVC

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios y el viento seguirá soplando flojo salvo en las cumbres de La Palma y de Tenerife, el sábado las rachas cobrarán intensidad.

El estado de la mar será de mar de fondo del noroeste con olas de menos de un metro y medio en las costas del norte y en canales entre islas. En el sur habrá marejadilla con áreas de marejada.

El tiempo por islas:

El Hierro: Nubes desde primera hora con precipitaciones intermitentes por un frente fragmentado que entrará a primera hora, pese a esto las temperaturas no bajarán demasiado.

La Palma: Será la que más precipitaciones reciba del frente empezando por su vertiente oeste y pasando la cumbre. Las temperaturas irán de los 18 a los 25 grados y el viento aumentará.

La Gomera: Esperamos nubes bajas con posibilidad de precipitaciones débiles y nubes altas, las temperaturas variarán entre los 21 y los 26 grados, podría haber alguna racha puntual.

Tenerife: Veremos nubes altas y también nubes bajas creciendo en casi todas las vertientes salvo en la norte, hasta allí llegarán los restos de frente y no se descartan lluvia débil.

Gran Canaria: Manto de nubes altas que despejará y se verá el cielo azul, las nubes bajas crecerán por el norte y nordeste. Las temperaturas variarán entre los 21 y 25 grados.

Fuerteventura: Nubes altas casi todo el día a mediodía tenderá a despejarse, también crecerán nubes de evolución poco importantes en el interior. Las temperaturas serán similares.

Lanzarote: Intervalos nubosos a varias alturas, nubes altas de paso y nubes bajas de evolución hacia el interior y este de la isla, sin lluvia. Las temperaturas irán de los 20 a los 25 grados.

La Graciosa: Se verán nubes altas a primera hora que tenderán a reducirse durante las horas centrales para luego volver. Las temperaturas no cambiarán y el viento seguirá siendo flojo.