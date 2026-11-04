La previsión del tiempo en Canarias para este jueves, 5 de noviembre

A partir de este jueves esperamos un par de días con un tiempo bastante más tranquilo, a partir del viernes, si no se adelanta volveremos a tener un frente más bien débil por La Palma y luego ya será el domingo la jornada más inestable provocada por la proximidad de una borrasca en Azores. Hasta que esto ocurra este jueves esperamos un manto nuboso de tipo alto recorriendo de sur a norte todas las islas, perderá consistencia durante las horas centrales para volver a última hora. Debajo de esas nubes las de tipo bajo serán más frecuente a mediodía creciendo en el interior de las más montañosas y centro y sur de las orientales, en principio sin mayores consecuencias.

RTVC

El viento soplará flojo del suroeste en costa y en altura.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios aunque algún grado podrían subir las máximas en El Hierro, La Gomera y La Palma.

El estado de la mar será de marejada en las costas del norte con olas en torno al metro y medio de altura.

El tiempo por islas:

El Hierro: Veremos nubes altas durante casi todo el día. No esperamos lluvia y tampoco viento. Las temperaturas serán muy parecidas a las de hoy, irán de los 14 a los 21 grados en Valverde.

La Palma: Tras varios días de lluvia esperamos intervalos nubosos de tipo bajo por la vertiente oeste y más claros hacia la capital, por encima nubes altas y temperaturas algo más altas.

La Gomera: Menos nubes bajas que estos días, en su lugar ganarán terreno las altas. No esperamos viento y las temperaturas se moverán entre los 19 y los 27 grados en San Sebastián.

Tenerife: Veremos pocas nubes al amanecer. Irán creciendo de evolución hacia el nordeste, alguna podría caer. Nubes altas cruzando y temperaturas más altas en el interior.

Gran Canaria: Día de nubes altas e intervalos nubosos de tipo bajo por el nordeste incluyendo la capital. A partir del mediodía el cielo se irá despejando. Temperaturas sin cambios.

Fuerteventura: Abundante nubosidad alta desde por la mañana, se despejará con algo de calima y por la tarde volverán a llegar. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 26 grados.

Lanzarote: Veremos nubes altas que tenderán a desaparecer, algunas bajas se podrían ver por el sureste. Las temperaturas variarán entre los 20 y los 26 grados en Arrecife.

La Graciosa: Se verán nubes altas a lo largo de todo el día más frecuentes por la mañana y a última hora, de resto cielos despejados con ligera calima y con temperaturas similares