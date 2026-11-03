La previsión del tiempo en Canarias para este miércoles, 4 de noviembre

Este miércoles tendremos intervalos nubosos con algunos intervalos de nubes altas durante la mañana y al final del día. A partir del mediodía, crecerá nubosidad de evolución diurna en el interior con probables chubascos o aguaceros localmente fuertes y sin descartar alguna tormenta ocasional y dispersa. Cota de nieve por encima de los 2800 metros en la isla de Tenerife.

RTVC

Calima ligera en las islas orientales y Tenerife, remitiendo. Temperaturas sin grandes cambios o en ligero descenso, sobre todo las máximas en las islas más orientales. Viento flojo del suroeste con predominio del noreste en las islas más orientales. Régimen de brisas.

Y en el mar, mar de fondo del noroeste en costas del norte y litorales oeste con olas que rondarán el 1m. En costas más resguardas del sur olas por debajo del 0,5m.

El tiempo por islas:

El Hierro: Intervalos nubosos y nubosidad de evolución durante la mañana donde podría dejar algún chubasco localmente fuerte y ocasional en zonas de interior. Habrá intervalos de nubes medias y altas. Viento flojo del suroeste y temperaturas sin cambios.

La Palma: Intervalos de nubes altas y bajo ellas de nubes bajas. Crecerá nubosidad de evolución diurna sin descartar algún chubasco fuerte, ocasional y disperso en el interior. Viento flojo del suroeste y temperaturas que irán de los 17ºC a los 24ºC en la capital.

La Gomera: Intervalos nubosos con nubosidad alta matinal. No se descarta algún chubasco fuerte y ocasional en el interior. Viento flojo del suroeste y temperaturas que irán de los 20ºC a los 25ºC en la capital.

Tenerife: Cielos con intervalos nubosos y algunas nubes altas durante la mañana y al final día. Crecerá nubes de evolución diurna con probables chubascos moderados a fuertes y dispersos en zonas del interior. Serán más probables en el noreste. Ligera calima y viento flojo del suroeste y temperaturas entre los 21ºC y 25ºC en la capital.

Gran Canaria: Intervalos nubosos y sobre ellos durante la mañana intervalos de nubes altas. Crecerá nubes de evolución con probables chubascos moderados a fuertes que serán ocasionales y dispersos en zonas del interior. Calima ligera. Viento flojo del suroeste y temperaturas que irán de los 21ºC a los 26ºC en la capital.

Fuerteventura: Intervalos nubosos a primeras horas. Crecerá nubes de evolución en el interior sin descartar algún chubasco tormentoso localmente fuerte y ocasional. Calima ligera y viento flojo de dirección variable. Temperaturas que irán de los 19ºC a los 25ºC en la capital.

Lanzarote: Intervalos nubosos matinales con nubes de evolución al mediodía. Probabilidad de chubascos tormentosos localmente fuertes dispersos y ocasionales. Calima ligera. Viento flojo variable con predominio del noreste y temperaturas entre los 20ºC y 26ºc en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos nubosos. Calima ligera y viento flojo de dirección variable con predominio del noreste. Temperaturas que irán de los 20ºC a los 26ºC en Caleta de Sebo.