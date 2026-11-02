Canarias busca reforzar su liderazgo en el mercado británico en la feria turística de Londres

El Reino Unido es el principal mercado emisor de turistas para las islas: uno de cada tres visitantes procede del país británico

Canarias acudirá a partir de este martes a una de las tres grandes ferias turísticas del mundo, junto a la ITB de Berlín y Fitur en Madrid, con el objetivo de reforzar su posición en el mercado británico. El Reino Unido es el mercado emisor de turistas más importante para el Archipiélago, ya que uno de cada tres turistas que visita las islas procede de este país, con unas tasas de repetición que siguen sorprendiendo al sector.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Tenerife buscará a partir de este martes revalidar su liderazgo entre los viajeros británicos, que representan más del 43 % de los que llegan a las islas. La prioridad ahora es conseguir un mayor valor añadido.

El Reino Unido también es el principal mercado en Lanzarote, aunque muestra síntomas de estabilización en volumen y un leve ajuste en su conectividad.

Gran Canaria, por su parte, centrará sus esfuerzos en consolidar la rentabilidad de este turista.

Fuerteventura estrena conexión con Heathrow

La isla de Fuerteventura llegará a la feria con una nueva ruta de British Airways. La conexión comenzará a operar el 13 de diciembre con dos frecuencias semanales. Se trata de la primera conexión de la isla con Heathrow.

Precisamente, la conectividad es uno de los principales retos que afrontan las islas verdes.

La Palma, La Gomera y El Hierro buscan en Londres nichos muy rentables como el buceo internacional, el senderismo de larga distancia o viajeros con mentalidad de huella de carbono cero.