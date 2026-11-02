RTVC traslada sus equipos a Londres para informar de todos los detalles de la World Travel Market

Los enviados especiales Isabel Baeza, de Televisión Canaria, y Tomás Galván, de La Radio Canaria, seguirán la participación de Canarias en la feria de turismo

Radiotelevisión Canaria seguirá con atención la inauguración y posterior desarrollo de la World Travel Market (WTM), una de las principales ferias de Turismo del mundo, en las que participa Canarias. Para ello, trasladará hasta Londres como enviados especiales a Isabel Baeza, por Televisión Canaria, y Tomás Galván, por La Radio Canaria.

La WTM se celebrará del 3 al 5 de noviembre en el recinto ferial ExCeL London, en el que se esperan más de 46.000 asistentes, 4.000 expositores y 5.500 compradores de más de 180 países. Esta edición de la Feria está enfocada a la tecnología de viajes (WTM Travel Tech), la sostenibilidad, las tendencias globales del sector y el networking B2B.

Isabel Baeza, que estará acompañada por el operador de imagen Javier Almeida y el productor Diego Peña, hará conexiones en directo durante el martes 3 y el miércoles 4 de noviembre en todos los espacios informativos de Televisión Canaria.

Buenos Días Canarias, Telenoticias 1 y Telenoticias 2 ofrecerán bloques exhaustivos de todo lo que acontezca en la feria, con entrevistas a sus principales protagonistas, entre ellos la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León; el gerente de Promotur Turismo de Canarias, José Juan Lorenzo; y los representantes de las patronales y otros agentes turísticos.

Con similar cometido se desplaza hasta Londres Tomás Galván, presentador de ‘De la Noche al Día’, quien ofrecerá el martes 3 y el miércoles 4 de noviembre toda la información de la feria tanto en el programa de la mañana como en el reto de los servicios informativos de La Radio Canaria. Tomás Galván conectará también con ‘Canarias a la 1’, ‘Roscas y Cotufas’ y ‘Canarias al cierre’.

Fidelización del mercado británico

El objetivo principal de la participación de Canarias en la WTM es fidelizar y consolidar el mercado británico, principal emisor de turistas para el archipiélago, reforzando la conectividad aérea de la temporada de invierno 2026/27, la sostenibilidad en destino y la innovación turística.

Durante las tres jornadas, representantes de destinos, alojamientos, agencias de viajes, turoperadores, compañías aéreas, empresas tecnológicas, medios de comunicación y organismos públicos podrán participar en reuniones profesionales, presentaciones, actividades de networking y sesiones especializadas.