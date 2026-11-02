Eloísa González repasará este lunes 2 de noviembre, a las 21:30 horas, la trayectoria de la periodista vinculada a la información deportiva, y recordará los Juegos de Barcelona 92

Eloísa González presentará este lunes 2 de noviembre, a partir de las 21:30 horas, una nueva entrega de ‘Gente Maravillosa’ dedicada a visibilizar las barreras y los prejuicios que todavía afrontan las personas con discapacidad en el ámbito deportivo. El programa reivindicará el deporte como una herramienta de inclusión, superación e igualdad de oportunidades.

Para abordar esta realidad, el programa contará con la presencia de la periodista Olga Viza, una figura destacada de la información deportiva en televisión. Junto a ella, el espacio repasará su trayectoria profesional y recordará los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, una cita que marcó a toda una generación y abrió una etapa decisiva para el deporte español.

Además, dará voz a deportistas con discapacidad que han encontrado en el deporte una forma de superar obstáculos y derribar barreras. Es el caso de Anthony Fernandes, un reconocido deportista canario que, tras ser diagnosticado de una enfermedad muscular congénita, aprendió a jugar al tenis de mesa con la boca y compite actualmente en ligas profesionales. Compartirá su experiencia y relatará los comentarios y prejuicios a los que ha tenido que hacer frente a lo largo de su trayectoria deportiva.

Olga Viza y ‘Gente Maravillosa’ visibilizan a las personas con discapacidad en el deporte.

Cámara oculta

Como es habitual en ‘Gente Maravillosa’, las cámaras ocultas recrearán una situación inspirada en las dificultades que Anthony ha vivido al intentar entrenar junto a personas sin discapacidad. Una experiencia que permitirá comprobar cómo reaccionan los canarios ante una situación injusta, marcada por los prejuicios sobre las capacidades y la destreza de un deportista con discapacidad.

Más de 150 personas formarán parte del público virtual del programa. Conectadas desde sus hogares, participarán activamente en el desarrollo de una noche de emoción y reflexión sobre la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Televisión Canaria mantiene así su apuesta por la sensibilización social de la mano de ‘Gente Maravillosa’, la Tele de los Valientes.