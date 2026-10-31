Televisión Canaria emite este domingo un resumen del 53º Rally de Maspalomas

El programa ‘Todo Rally’ ofrece los momentos clave de la penúltima prueba del Campeonato de Canarias de Rallies de Asfalto este domingo a las 10:00 horas

Televisión Canaria emite este domingo, 1 de noviembre, a las 10:00 horas, un programa especial de una hora de duración en el espacio ‘Todo Rally’ para resumir los momentos más destacados del 53º Rally de Maspalomas, penúltima cita del Campeonato de Canarias de Rallies de Asfalto (CCRA).

La prueba se presenta como una cita decisiva para el campeonato regional. Los líderes de la clasificación general, Enrique Cruz y Yeray Mujica (Toyota GR Yaris Rally2), aspiran a conseguir su tercera victoria en esta competición y la quinta de la temporada, un resultado que les permitiría asegurar matemáticamente el título autonómico. Por su parte, sus principales competidores, Alexey Lukyanuk y Yury Kulikov (Skoda Fabia RS Rally2), intentarán repetir el triunfo obtenido en La Palma para aplazar la resolución del campeonato hasta la última cita en el norte de Gran Canaria.

Alta participación y lucha por los puestos de honor

Además de la pugna por el título regional, el 53º Rally de Maspalomas, valedero también para el campeonato provincial de Las Palmas, reúne una destacada lista de inscritos con aspiraciones al podio. Entre los equipos participantes figuran Luis Monzón y Eduardo González (Toyota GR Yaris Rally2), el doble campeón de España que se mide con Yeray Lemes y Aitor Cambeiro (Citroën C3 Rally2).

Asimismo, la competición cuenta con el debut de Armide Martín y Taydía Santana a bordo de un Citroën C3 Rally2, la participación del lanzaroteño Raúl Hernández junto a su copiloto Gabriel Espino con un Toyota, y la presencia de Yoday Betancort y Pedro Viera, líderes del provincial que afrontan su tercera participación con el Hyundai i20N Rally2. Jonathan Nuez y Aday Luján se estrenan este fin de semana con un Citroën C3 Rally2 gestionado por Sports&You Canarias, mientras que el aplazamiento del Rally Villa de Teror sitúa a la prueba grancanaria como puntuable para el Clio Trophy Canarias, que aporta siete equipos a la parrilla.

Imagen del Toyota GR Yaris Rally2 de Luis Monzón y Eduardo González. La pareja de pilotos formará equipo por primera vez.

Itinerario y despliegue digital

La prueba mantiene un recorrido similar al de la edición anterior, estructurado en una única etapa dividida en tres secciones y los tramos cronometrados de ‘Era del Cardón-Agüimes’ (8,62 km), ‘La Pasadilla-La Cumbre’ (13,55 km) y ‘Ayacata-San Bartolomé’ (10,3 km), tras la ceremonia de salida celebrada el viernes 30 de octubre desde el Faro de Maspalomas.

Paralelamente a la emisión del resumen en Televisión Canaria este domingo a las 10:00 horas, los canales oficiales de Deportes de la cadena pública en redes sociales y la plataforma Canarias Play han realizado un seguimiento continuado de la prueba con directos, entrevistas a los protagonistas en los reagrupamientos y clasificaciones actualizadas. Todos los contenidos emitidos se pueden recuperar a través de la plataforma web Canarias Play.