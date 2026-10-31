La campaña impulsada por Ana Trabadelo regresa el 1 de noviembre con 13 piezas protagonizadas por niños y niñas con diabetes de las ocho islas y una docurrealidad sobre la comunicadora

La campaña de concienciación social de RTVC ‘Diabestars’, impulsada por la comunicadora Ana Trabadelo y bajo la dirección de Javier Gómez García, regresa a Televisión Canaria el próximo 1 de noviembre con motivo del Día Mundial de la Diabetes. La iniciativa busca dar visibilidad a la enfermedad, contribuir a derribar mitos y prejuicios y fomentar la empatía hacia las personas que conviven con ella.

Esta nueva edición contará con 13 cápsulas audiovisuales, de entre dos y cinco minutos de duración, grabadas en Lanzarote y protagonizadas por niños y niñas con diabetes de las ocho islas. Los participantes tomarán parte en una gincana por equipos que enfrentará a las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife

Los contenidos se emitirán del 1 al 13 de noviembre. La campaña se presentará el domingo 1 de noviembre en el programa ‘Canarias Contigo’, donde también se estrenará la primera pieza.

A través de pruebas físicas y reflexiones personales, los menores compartirán sus experiencias para acercar al público la realidad de quienes conviven con esta patología. Además, la iniciativa busca transmitir un mensaje de inclusión, aceptación y superación, e inspirar a todos los niños y niñas, tengan o no diabetes, a afrontar las dificultades con optimismo y confianza en sí mismos.

Tras la emisión de las 13 entregas, el 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, llegará ‘Resumen Diabestars’, un programa especial que reunirá en una única entrega los contenidos de la gincana emitidos durante los 13 días anteriores y que se emitirá a las 09:00 horas en Televisión Canaria.

La faceta más personal de Ana Trabadelo

La siguiente cita será el lunes 16 de noviembre con el estreno de ‘La parte invisible de Diabestars’, un programa de docurrealidad que muestra la faceta más desconocida de la comunicadora Ana Trabadelo. El punto de partida es una noticia médica difícil: la presentadora está cerca de necesitar diálisis. La cámara la acompañará en sus consultas médicas, junto a su familia y durante los preparativos de esta edición de la campaña.

Como antesala al estreno televisivo, el documental tendrá un preestreno el viernes 13 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Teatro Consistorial de Gáldar, con entrada libre.

A través de su experiencia y de sus conversaciones con el director, el documental aborda la importancia de cuidar la diabetes y se adentra en las emociones que acompañan a la enfermedad, como el miedo, el rechazo y la aceptación. El espacio se emitirá tras ‘Gente Maravillosa’ en torno a las 23.00 horas.

Con esta propuesta, ‘Diabestars’ vuelve a apostar por un formato cercano, didáctico y entretenido para abordar una cuestión de salud que afecta también a niños y niñas. La participación de los menores en la gincana permitirá trasladar mensajes de concienciación de una manera accesible y adaptada a todos los públicos.

Televisión Canaria refuerza así su compromiso con la divulgación y la sensibilización social, utilizando el entretenimiento como herramienta para acercar la realidad de la diabetes a los hogares canarios y promover una mirada libre de estigmas y prejuicios.