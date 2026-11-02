La previsión del tiempo en Canarias para este martes, 3 de noviembre

Este martes tendremos intervalos nubosos que serán más compactos en las islas montañosas que estará ocasionalmente nuboso y donde no se descartan lluvias o chubascos localmente fuertes con tormenta., sobre todo durante la primera mitad del día en las más occidentales y durante la tarde en Gran Canaria y Tenerife. Tenderá a poco nuboso al final del día. En Fuerteventura y Lanzarote no se descarta algún chubasco disperso y ocasional.

Imagen RTVC

Calima ligera en las islas orientales, remitiendo. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso.

Viento en general flojo de componente oeste en las islas más orientales y del noroeste con predominio de la componente norte en las occidentales sin descartar alguna racha fuerte de dirección variable.

Y en el mar, mar de fondo del noroeste en costas del norte y litorales oeste con olas que disminuirán del 1,5m al 1m. En costas más resguardadas del sur habrá áreas de marejadilla.

El tiempo por islas:

El Hierro: Nuboso en la primera mitad del día con probables chubascos fuertes y venir acompañados acompañados de tormenta sobre todo de madrugada. Viento flojo de dirección variable y temperaturas sin cambios.

La Palma: Nuboso que tenderá a intervalos. Probables chubascos fuertes que podrán venir acompañados de tormenta sobre todo de madrugada y durante la tarde. Más probable en la vertiente este. Tenderá poco nuboso al final del día. Viento flojo de dirección variable y temperaturas que irán de los 18ºC a los 24ºC en la capital.

La Gomera: Nuboso por la mañana que tenderá a intervalos. Probables chubascos fuertes que podrán venir acompañados de tormenta durante la madrugada. Tenderá a poco nuboso al final del día. Viento flojo de componente norte y temperaturas entre 21ºC y 26ºC en la capital.

Tenerife: Cielos con intervalos nubosos que serán más compactos en el interior y norte. Son probables lluvias o chubascos localmente fuertes con tormenta durante la tarde. Al final del día tenderá a poco nuboso y el viento soplará flojo con predominio de la componente norte. Temperaturas que irán de los 21ºC a los 26ºC en la capital.

Gran Canaria: Intervalos nubosos en general, ocasionalmente estará nuboso con luvias o chubascos localmente fuertes acompañados de tormenta, sobre todo durante la tarde. Tenderá a poco nuboso al final del día. Calima ligera y viento flojo en general con predominio de la componente norte. Temperaturas que irán de los 21ºC a los 24ºC en la capital.

Fuerteventura: Intervalos nubosos sin descartar algún chubasco ocasional y disperso. Tenderá a poco nuboso al final del día. Calima ligera y viento flojo a moderado de componente oeste por la tarde y temperaturas que irán de los 20ºC a los 26ºC en la capital.

Lanzarote: Intervalos nubosos sin descartar alguna gota en forma de chubasco. Tenderá a poco nuboso al final del día. Calima ligera y viento en general flojo de componente oeste durante la tarde. Temperaturas que irán de los 20ºC a los 26ºC en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos nubosos sin descartar alguna gota. Calima ligera y viento en general de componente oeste. Temperaturas que irán de los 21ºC a los 26ºC en Caleta de Sebo.