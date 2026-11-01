Toda la información del tiempo en Canarias

La previsión del tiempo en Canarias para este lunes, 2 de noviembre



Comenzamos la semana con la inestabilidad. La DANA seguirá dejando lluvias en las islas. Este lunes tendremos intervalos de nubes medias y altas en general con precipitaciones en forma de chubascos que podrán ser fuertes e ir acompañados de tormenta en las islas occidentales, localmente persistentes en La Palma y El Hierro. En las islas orientales no se descarta alguna lluvia ocasional, más probable en Gran Canaria.

Ligera calima

Calima ligera en las islas orientales, Tenerife y La Gomera. Viento de componente este con intervalos de fuerte en el interior y oeste de Fuerteventura y Lanzarote donde son probables rachas ocasionalmente muy fuertes. Son probables rachas localmente muy fuertes asociadas a las tormentas sobre todo en La Palma, El Hierro y La Gomera.

Y en el mar, mar de fondo del noroeste en costas del N y litoral W de La Palma, Fuerteventura y Lanzarote con olas en torno al 1,5m. En costas del sur-sureste habrá áreas de marejadilla.

Previsión isla a isla

El Hierro: Nuboso con probables chubascos localmente fuertes o muy fuertes con tormenta. Viento de componente este y probables rachas muy fuertes de dirección variable debido a las tormentas. Temperaturas sin grandes cambios.

La Palma: Nuboso que tenderá a intervalos con probables lluvias o chubascos fuertes o muy fuertes que podrían ser persistentes acompañados de tormenta durante la primera mitad del día. Viento flojo de dirección variable sin descartar rachas localmente muy fuertes. Temperaturas que irán de los 18ºC a los 24ºC en la capital.

La Gomera: Nuboso que tenderá a intervalos con lluvias en forma de chubascos fuertes o muy fuertes con tormenta. Calima ligera. Viento flojo de componente este con rachas localmente muy fuertes de dirección variable. Temperaturas que irán de los 21ºC a los 27ºC en la capital.

Tenerife: Cielos nubosos de madrugada que tenderá a intervalos de nubes medias y altas donde son probables precipitaciones en forma de chubascos localmente fuertes acompañados de tormenta. Calima ligera. Viento de componente este, sin descartar alguna racha intensa de dirección variable. Temperaturas que irán de los 21ºC a los 26ºC en la capital.

Gran Canaria: Nuboso de madrugada que tenderá a intervalos de nubes medias y altas con amplios ratos de sol al mediodía. No se descarta algún chubasco aislado y presencia de una ligera calima. Viento flojo a moderado del noreste y temperaturas que irán de los 22ºC a los 26ºC en la capital.

Fuerteventura: Intervalos de nubes medias y altas sin descartar alguna gota ocasional de madrugada. Calima ligera y viento de componente este moderado con probables rachas muy fuertes en el oeste. Temperaturas que irán de los 21ºC a los 26ºC en la capital.

Lanzarote: Intervalos de nubes medias y altas sin descartar algo de lluvia de madrugada. Calima ligera y viento de componente este moderado, más intenso en el oeste. Amainará al final del día. Temperaturas que irán de los 21ºC a los 26ºC en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos de nubes medias y altas con calima ligera. Viento de componente este moderado y temperaturas que irán de los 22ºC a los 27ºC en Caleta de Sebo.