La borrasca que se encuentra sobre Canarias este domingo ha dejado nieve en la zona del Pico y del Refugio de Altavista

Vídeo RTVC.

La borrasca que afecta este domingo a Canarias ha dejado nieve en el Teide. En concreto, en el entorno del Pico y del Refugio de Altavista. Un mes de noviembre que comienza con una estampa invernal en el pico más alto del país.

Una capa blanca producida como consecuencia del paso de una línea convectiva, una banda de nubes asociada a la inestabilidad atmosférica que puede generar en diversos puntos, precipitaciones intensas. Por tanto, en las zonas más elevadas del Teide, las condiciones han favorecido que estas precipitaciones sean en forma de nieve.

Informa. RTVC

Un domingo que también ha llegado con fuertes lluvias en Tenerife, donde el Gobierno de Canarias mantiene activada la alerta en el área metropolitana. También La Palma, cuenta con alerta en las cumbres y la vertiente oeste de la Isla, mientras que el resto de Tenerife y La Palma, junto con El Hierro, La Gomera y Gran Canaria, permanecen en prealerta por precipitaciones.

Nieva en El Teide. Imagen Cabildo de Tenerife.

Se restringe el acceso al Teide

Los accesos al pico del Teide, en Tenerife, están restringidos debido a la presencia de nieve a partir de los 2.700 metros de altitud y solo se permite el paso a los montañeros que dispongan de equipamiento específico para condiciones invernales.

Nieva en el Teide. Imagen Cabildo de Tenerife.

La visita al Parque Nacional del Teide continúa permitida, aunque las restricciones afectan a los accesos a las zonas de alta montaña para evitar riesgos derivados de la nieve, ha detallado a EFE el Cabildo de Tenerife.

Las imágenes tomadas este domingo en el refugio de Altavista muestran la presencia de nieve en esta zona del Parque Nacional.

Imágenes Cabildo de Tenerife.

El Cabildo de Tenerife ha establecido medidas extraordinarias de seguridad en varios senderos del Parque Nacional del Teide ante la presencia de hielo y nieve tras el paso de la borrasca. La resolución restringe el tránsito en los siguientes senderos: