- Diversos puntos de Tenerife se quedan sin luz a primera hora de este domingo
- Suspensión de actividades para este domingo debido a la alerta por lluvias
- Lluvias y tormentas en las islas occidentales y Gran Canaria
La borrasca que se encuentra sobre Canarias este domingo ha dejado nieve en la zona del Pico y del Refugio de Altavista
La borrasca que afecta este domingo a Canarias ha dejado nieve en el Teide. En concreto, en el entorno del Pico y del Refugio de Altavista. Un mes de noviembre que comienza con una estampa invernal en el pico más alto del país.
Una capa blanca producida como consecuencia del paso de una línea convectiva, una banda de nubes asociada a la inestabilidad atmosférica que puede generar en diversos puntos, precipitaciones intensas. Por tanto, en las zonas más elevadas del Teide, las condiciones han favorecido que estas precipitaciones sean en forma de nieve.
Un domingo que también ha llegado con fuertes lluvias en Tenerife, donde el Gobierno de Canarias mantiene activada la alerta en el área metropolitana. También La Palma, cuenta con alerta en las cumbres y la vertiente oeste de la Isla, mientras que el resto de Tenerife y La Palma, junto con El Hierro, La Gomera y Gran Canaria, permanecen en prealerta por precipitaciones.
Se restringe el acceso al Teide
Los accesos al pico del Teide, en Tenerife, están restringidos debido a la presencia de nieve a partir de los 2.700 metros de altitud y solo se permite el paso a los montañeros que dispongan de equipamiento específico para condiciones invernales.
La visita al Parque Nacional del Teide continúa permitida, aunque las restricciones afectan a los accesos a las zonas de alta montaña para evitar riesgos derivados de la nieve, ha detallado a EFE el Cabildo de Tenerife.
Las imágenes tomadas este domingo en el refugio de Altavista muestran la presencia de nieve en esta zona del Parque Nacional.
El Cabildo de Tenerife ha establecido medidas extraordinarias de seguridad en varios senderos del Parque Nacional del Teide ante la presencia de hielo y nieve tras el paso de la borrasca. La resolución restringe el tránsito en los siguientes senderos:
- Montaña Blanca-La Rambleta. Tramo comprendido entre la cima de Montaña Blanca y el punto de contacto con el PNT 11 Mirador de La Fortaleza.
- Teide-Pico Viejo-Mirador de Las Narices del Teide. Tramo comprendido entre el punto de contacto entre los senderos PNT 09 Teide-Pico Viejo-Mirador de Las Narices del Teide y PNT 38 Cuevas Negras.
- Telesforo Bravo.
- Mirador de La Fortaleza.
- Mirador de Pico Viejo.
- Los Regatones Negros
- Chafarí. El acceso solo estará permitido a personas expertas en alpinismo o a quienes contraten los servicios de profesionales acreditados por el Parque Nacional. Será obligatorio disponer del equipamiento adecuado, incluidos crampones, y acreditar la pertenencia a una Federación de Montaña en los casos establecidos en la resolución.