Canarias, a la espera de una dana que dejará lluvias en las islas

Ante la presencia de una dana, el Gobierno de Canarias ha activado para este domingo 1 de noviembre prealertas por lluvias en las islas occidentales

Durante los próximos días los efectos de una dana que se colocará en el entorno de Azores, traerá lluvias a las islas. Además, podrían estar acompañadas de tormentas.

Imagen archivo RTVC.

Por tanto, a partir de este domingo se prevén que caigan chubascos en casi todas las islas, pero especialmente en la isla de La Palma, aunque no se descarta que también llueva con intensidad en zonas de Tenerife y Gran Canaria. De momento, el Gobierno de Canarias ha activado la prealerta por lluvias a partir de este domingo a las 21.00 en las islas occidentales.

Previsión para esta jornada

Para este sábado y según la Aemet, predominará el viento en cumbres centrales de Tenerife, que soplará fuerte del suroeste y donde no se descartan rachas muy fuertes. En el resto de cumbres, moderado del suroeste, ocasionalmente fuerte.

Todo ello, con presencia de intervalos en general, que no se descarta que dejen precipitaciones débiles a última hora del día, en las islas más orientales. En las islas montañosas se esperan precipitaciones entre débiles y moderadas en medianías y cumbres, con posibilidad de algún chubasco y tormenta aislada en las islas de mayor relieve.

Respecto a las temperaturas se registrarán pocos cambios o en ligero ascenso. Viento flojo de dirección variable, rolando a este en las más orientales y a sur en las más occidentales.