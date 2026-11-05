El archipiélago afrontará este jueves una nueva jornada de ambiente cálido, especialmente en las zonas costeras, donde los termómetros podrán alcanzar los 27 y 28 grados

El tiempo en Canarias. Vista de la cumbre de la isla desde el sur de Tenerife. Imagen RTVC

Las temperaturas continúan siendo más elevadas de lo habitual para esta época del año en Canarias. El archipiélago afrontará este jueves una nueva jornada de ambiente cálido, especialmente en las zonas costeras, donde los termómetros podrán alcanzar los 27 y 28 grados.

La jornada estará marcada por la presencia de nubosidad alta en prácticamente todas las islas. Se trata de nubes que permitirán el paso de los rayos del sol y que convivirán con algunos intervalos de nubes bajas, aunque poco significativos.

Durante las próximas horas también podrán aparecer nubes de evolución en el interior y en las zonas del nordeste de las islas. Esta situación afectará especialmente al nordeste de La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, así como a algunos puntos del norte de Lanzarote y Fuerteventura.

Estas formaciones nubosas podrían desarrollarse lo suficiente como para dejar alguna precipitación débil y ocasional. No obstante, las lluvias previstas no tendrán la intensidad de los fuertes chubascos registrados durante los últimos días. De hecho, para esta jornada no hay avisos activos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por fenómenos meteorológicos adversos.

Más probabilidad de lluvia este viernes

La situación podría cambiar ligeramente el viernes, cuando la Aemet prevé un aumento de la probabilidad de precipitaciones, especialmente en las islas occidentales.

La Palma será una de las islas donde las lluvias podrían alcanzar mayor intensidad, con probabilidad de precipitaciones localmente fuertes durante la primera mitad del día. En el resto de la provincia occidental aumentará la nubosidad a lo largo de la mañana, con posibilidad de lluvias moderadas en El Hierro.

Asimismo, no se descartan precipitaciones en las restantes islas de mayor relieve durante las horas centrales del día, principalmente en las vertientes orientadas al nordeste. Luego ya será el domingo la jornada más inestable provocada por la proximidad de una borrasca en Azores.

En cuanto al viento, este jueves soplará del suroeste, flojo en las zonas costeras y de medianías. En cambio, en las cumbres de Tenerife y La Palma podrá alcanzar intensidad moderada, con algunos intervalos localmente fuertes.

Por otro lado, quienes opten por acercarse a las playas podrán disfrutar de unas condiciones marítimas favorables. El estado del mar continuará siendo de absoluta calma en las costas del sur de las islas y en las vertientes orientales de Lanzarote y Fuerteventura.